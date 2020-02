Europa League, Eriksen e Lukaku vincono a Ludogorets per 0-2

I nerazzurri si guadagnano gli ottavi di Europa League grazie ad Eriksen e Lukaku, portando ad 11 le vittorie nelle prime 16 trasferte stagionali.

In molti volevano Eriksen titolare stasera. Il “maestro” non ha deluso i suoi sostenitori che richiedono a gran voce di vederlo titolare anche nella prossima di domenica sera contro la Samp. Grazie al danese ed a Lukaku Lukaku l’Inter si impone in casa del Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il primo tempo non è molto bello. C’è solo un’occasione di Biraghi che tira al volo, su assist di Moses, trovando la risposta di Iliev. Va meglio nella ripresa con il palo di tacco di Sanchez. Qui si sveglia Eriksen che fa tutto in 10’: impegna Iliev con una conclusione al volo, segna il suo primo gol interista su tocco di Lukaku (appena entrato) e centra la traversa. Quanto basta per far capire a Conte che c’è anche lui per la corsa scudetto. Nel recupero chiude Lukaku su rigore (concesso grazie all’intervento del Var). Sanchez si fa ammonire e salterà la prossima partita.