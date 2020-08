Europa League: l’Inter in finale

L’Inter si è qualificata per la finale dell’Europa League 2019-’20 battendo gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 5-0 nella semifinale giocata all’Esprit Arena di Dusseldorf, in Germania.

L’Inter spazza via lo Shakhtar con un incredibile 5-0 grazie alla prestazione perfetta di Lautaro Martinez (doppietta) e ai gol di D’Ambrosio e Lukaku (a segno per la decima gara di fila in Europa League). L’ultimo grande ostacolo prima del quarto trionfo in questa competizione (l’ultima volta il 6 maggio 1998) sarà il Siviglia che di Europa League ne ha vinte cinque e si gioca la sesta finale. La finale è in programma venerdì, 21 agosto, nel RheinEnergiestadion di Colonia.