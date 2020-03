F1, Hamilton: “La F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re”

Il campione di Formula 1 non le manda a dire. Sulla decisione di continuare a gareggiare dichiara: “Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza. La NBA si è fermata, la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re”. In conferenza stampa, il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, ha manifestato tutto il suo disagio per la decisioni di non annullare le gare di F1: “Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante che siamo tutti seduti in questa stanza. Ci sono molti fan in pista già oggi. Sembra che il resto del mondo stia reagendo, probabilmente un po’ in ritardo, stamattina abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall’Europa agli Stati Uniti. L’NBA viene sospesa e la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re“.

“Io posso solo invitare tutti a osservare le maggiori precauzioni possibili, cosa che non ho visto fare arrivando in pista: sembrava una giornata normale, spero solo che dopo il weekend non arrivino brutte notizie“, ha aggiunto Hamilton sull’argomento.

Il campione continua poi parlando dell’Australia e della devastazione che ha subito negli ultimi mesi a causa degli incendi.

“Sono arrivato lunedì – ha poi raccontato – ho fatto un viaggio per rendermi conto quale devastazione hanno portato gli incendi dei mesi scorsi. Ho voluto vedere di persona alle Blue Mountains e ho voluto incontrare le organizzazioni che si sono occupati degli animali. Sono degli eroi“.