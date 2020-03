F1, il Coronavirus blocca il Mondiale

In ritardo rispetto alle altre categorie, anche la F1 decide di fermarsi. La decisione dopo la scoperto di un positivo all’interno della scuderia McLaren.

Il forfait arriva dopo il ritiro e l’auto-quarantena di alcuni membri della scuderia McLaren. 5 le persone che si sono messe in auto-isolamento, 4 della Haas, 1 della McLaren , dopo che quest’ultimo aveva avuto sintomi influenzali che hanno portato i diretti interessati a sottoporsi al test. Risultato negativo per i 4 membri della Haas e positivo per il meccanico della McLaren, colui che ha innescato la ‘miccia’. Gli esaminati del paddock, poi sono diventati 8 nel complesso, con il solo membro della McLaren positivo. Già Hamilton e Raikkonen aveva espresso i loro dubbi sulla continuazione della gara ora potrebbero esserci ripercussioni pure sulle successive tappe. Il 22 marzo, fra una settimana, è in programma la gara in Bahrain: a Sakhir era già stato deciso di far disputare il GP a porte chiuse, per limitare i rischi del contagio, ma ora, con la quarantena imposta a buona parte del team McLaren e il contagio arrivato nel paddock, con centinaia di persone potenzialmente infette, si apre un serio problema.