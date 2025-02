Faccere: lo spettacolo di Massimo Andrei torna a incantare il pubblico al Civico 14

Continua il viaggio nei teatri della Campania dello spettacolo Faccere, l’ultima creazione di Massimo Andrei, diretta con maestria da Peppe Miale e interpretata dalle straordinarie Roberta Misticone e Titti Nuzzolese.

Dopo il caloroso consenso ottenuto al debutto e alle tappe successive, lo spettacolo torna a incantare il pubblico: l’appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23 febbraio alle ore 20.00 al Teatro Civico 14 di Caserta.

Prodotto e organizzato da Mudra Arti dello Spettacolo, sotto la direzione artistica di Olimpia Panariello, Faccere si avvale di musiche originali firmate da Mariano Bellopede, costumi curati da Fabiana Amato e scenografie realizzate con la collaborazione del Biennio di Teatro ABANA.

Al centro della scena, le vite di Valentina e Rosaria, due consulenti di bellezza che si muovono tra le dinamiche quotidiane di un centro estetico, regalando al pubblico un sapiente mix di comicità travolgente, riflessione intima e critica sociale. Uno spettacolo che parla di sogni, aspirazioni e resilienza, sullo sfondo di un mondo in cui l’apparenza spesso sovrasta l’essenza.

<<La faccera è colei che ha due volti – racconta Massimo Andrei; in questo caso le protagoniste sono entrambe faccere. Lo spettacolo è un approfondimento sul mondo dell’esteriorità, della bellezza. “La faccia”, la pelle, è ciò che ci rappresenta al primo impatto, celando uno spirito che prima o poi emerge e con il quale bisogna fare i conti>>.

Faccere esplora i paradossi della nostra epoca: l’ossessione per la bellezza esteriore e il confronto inevitabile con il tempo che scorre. Valentina e Rosaria vivono l’apparente monotonia di una giornata tipo: creme, trattamenti e clienti alla ricerca dell’elisir di giovinezza. Tuttavia, nei momenti di pausa, la relazione tra le due si svela in tutta la sua complessità. Entrambe rappresentano un universo femminile sfaccettato, che esplora amicizia, verità, finzione e il delicato equilibrio tra il desiderio di essere accettate e la lotta contro i propri demoni interiori. Sono colleghe, amiche, a volte rivali, e attraverso i loro dialoghi emerge un’analisi pungente della condizione umana e delle sue contraddizioni. Ad accompagnare il dualismo tra interiorità ed esteriorità esplorato nello spettacolo, le musiche originali di Mariano Bellopede costituiscono un elemento narrativo fondamentale. La partitura si sviluppa in un gioco di contrasti: melodie leggere e brillanti si alternano a timbri profondi, raffinati ed eleganti, persino ancestrali. L’effetto finale è quello di un ambiente sonoro apparentemente semplice e sereno, ma nella sostanza complesso.

Mudra Arti dello Spettacolo, è un’organizzazione nata nel 2017 e diretta da Olimpia Panariello, che si dedica alla promozione culturale attraverso teatro, musica e danza, Faccere rappresenta una delle numerose iniziative pensate per coniugare intrattenimento e riflessione. Con una storia di collaborazioni importanti con enti e istituzioni della Regione Campania, Mudra continua a portare sul palco esperienze esclusive per un pubblico variegato, dagli adulti ai più piccoli.

Per info e prenotazioni: +39 0823441399 – info@teatrocivico14.it

È possibile acquistare il biglietto su: https://teatrocivico14.org