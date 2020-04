Facebook, arriva l’emoji dell’abbraccio

“Care” è la nuova reaction di Facebook. Assieme ai like ci sarà anche una faccina che abbraccia un cuore.

Care è una nuova reaction temporanea di Facebook, come quella del 2016 a forma di fiorellino per festeggiare la festa della mamma, o come quella dell’arcobaleno inserita durante il mese del Pride. Tra le reaction ai post di Facebook, in questi giorni, è comparsa una nuova faccina che simboleggia un abbraccio. Il social network l’ha introdotta per consentire ai suoi utenti di manifestare un sentimento di vicinanza e affetto in questa fase di distanziamento sociale per combattere la diffusione del Covid – 19, ancora fortemente presente sul territorio.