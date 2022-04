Fahion Hero: la app alla moda che rende felici i clienti

Immaginate di essere in attesa di una call importante e proprio in quel momento, collegandovi al web con il cellulare, per riempire gli ultimi secondi morti, trovate un vestitino delizioso, di quelli da non perdere, perché è proprio adatto alla serata dedicata all’aperitivo tra amiche o all’addio al nubilato programmato nel fine settimana.

Il negoziante però è lontanuccio e non ce la fareste a raggiungerlo: non avete neanche l’auto disponibile. Ecco che vi viene in soccorso l’eroe della moda, l’app partenopea Fashion Hero, che vi permette di vedervi recapitare in 2 ore il capo e gli accessori scelti, direttamente dai migliori negozi locali, ambasciatori del made in Italy e del made in Campania.

E se il capo non dovesse convincerci per vestibilità? Se fosse troppo grande, piccolo o, per quando alla moda, alla prova dei fatti, non vi valorizzasse nelle forme e nelle nuance?

Niente paura: il corriere che vi ha recapitato il vestito aspetterà ben 10 minuti – molto più dei tempi nel camerino di un negozio – che lo proviate e ne valutiate l’effetto da varie angolazioni e prospettive.

Fashion Hero nasce da un’ idea di Antonio Corcione e Danilo Voghera dell’omonimo gruppo, unendo la passione per la cura dei dettagli e i brand d’eccellenza e l’esperienza centenaria maturata nella distribuzione capillare dei prodotti.

Insomma nessuno potrà dire di “non avere niente da mettersi!”

“Si tratta – evidenziano Corcione e Voghera – di un’app nata con lo scopo di permettere al consumatore finale di poter soddisfare un’esigenza ‘last minute’, ma anche la bramosia che nasce dal voler possedere immediatamente l’oggetto del desiderio visto online”.

L’ispirazione che ha creato la possibilità di un’immediata soddisfazione del desiderio, accompagnata da un successivo piacere lento nel godersi il vestito, disponibile al momento giusto, è quella mutuata dalle app che lavorano nel food a domicilio, secondo una formula ormai collaudata e vincente.

Niente patemi e dubbi amletici: è infatti possibile programmare la consegna degli ordini a seconda dell’orario e della giornata preferiti, così da non perdere l’appuntamento con nessun corriere.

Se si vuole avere più tempo per valutare la vestibilità del capo e quanto si sposi con la propria personalità è comunque possibile renderlo con calma, entro 30 giorni dalla consegna, ,utilizzando la funzione “restituisci articolo”. In questo modo verrà recapitato direttamente allo store da cui è partito.

Sull’applicazione è possibile trovare tutti gli articoli più richiesti del momento, quelli più di tendenza e modaioli, ma anche gli outfit base, gli immancabili capi basic, che sono lo zoccolo duro per ogni occasione, veri e propri salvavita per chi deve avere un armadio d’ordinanza, sempre all’altezza della situazione, o preferisce uno stile intramontabilmente sobrio e semplice.

Le boutique vengono selezionate in base alla qualità dei capi, ma anche alla varietà di scelta assicurata perfino al cliente più esigente e diffidente.

Un progetto che parte dalla Campania, ma promette di non fermarsi, all’insegna della valorizzazione del made in Italy.

“In futuro – sottolineano gli ideatori – affilieremo i migliori negozi delle principali città italiane, espandendo il servizio su tutto il territorio italiano”.