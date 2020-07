Fallout diventerà una serie TV Amazon

Amazon ha dato il via ufficiale alla produzione di una nuova serie TV basata sulla popolare saga di videogame Fallout. La sceneggiatura porterà la firma di Jonathan Nolan e Lisa Joy, già autori della serie fantascientifica Westworld.

Amazon sta lavorando con i creatori di Westworld alla serie tv ispirata al videogame post-apocalittico Fallout. Presto su Prime Video ci sarà dunque lo show basato sulla serie post-apocalittica di Bethesda.

La conferma è arrivata tramite Twitter, sugli account di Bethesda e Amazon. Bethesda ha confermato che i creatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, stanno sviluppando la nuova serie tv attraverso la loro società di produzione Kilter Films.

Bethesda afferma di aver provato strade diverse, in passato, per adattare Fallout a un film o a una serie tv nell’ultimo decennio e che la visione di Nolan e Joy è stata la prima ad averli convinti.

Non sono emersi altri dettagli sulla serie, ma Bethesda, in un comunicato, parla della presenza, nella sceneggiatura, del tono “serio e apro” associato all’ironica e alle fantasie nucleari dei B-movie. Ci si può aspettare, quindi, uno show post-apocalittico, ma non troppo cupo.