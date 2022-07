Fammi quello che vuoi: il nuovo romanzo di Anna Maria Ghedina

Nella splendida cornice di Villa Domi si è svolta la presentazione del nuovo, particolarissimo, intrigante libro di Lady Ghost (Anna Maria Ghedina) che stavolta ha scritto un romanzo hard-rock dal titolo “FAMMI QUELLO CHE VUOI” (InFuga Edizioni).

Insieme all’autrice i giornalisti Antonio D’Addio, moderatore, Maresa Galli, relatrice, e la cantante e attrice Anna Capasso, che ha letto con trasporto alcuni brani tratti dal libro. Il volume è dedicato a Bon Jovi, il re del rock. La trama del romanzo ha come colonna sonora varie canzoni del cantautore statunitense: “Sono una sua fan, infatti la suoneria del mio cellulare è Bed of Roses, uno dei suoi maggiori successi”, afferma Lady Ghost. Un amore travolgente, un vero e proprio colpo di fulmine, scoppia tra i due protagonisti, il giovane e rampante avvocato Gabriel Holtz ed Adalie Krueger-Fergussons, figlia del Presidente della Corte Suprema d’Inghilterra, bella, sensuale e dagli occhi verde smeraldo. La trama, ambientata nella Londra del XXI secolo, si sviluppa su più fronti, spazia tra l’appassionante e contrastata storia d’amore tra i due protagonisti, con tanto di amplessi ad alta gradazione erotica, e una vicenda dai contorni noir, legati all’attività legale di Gabriel, che si trova a combattere nelle aule del Tribunale per far incolpare di omicidio stradale il figlio del Re dei diamanti Ross Charles Palmington, che ha investito ed ucciso un ragazzo di 18 anni scappando senza soccorrerlo. Ma non solo, il nostro bell’avvocato si troverà coinvolto, suo malgrado, nel presunto omicidio del marito ‘gay’ di una famosissima top model di origine italiana, Liliana Burlando incontrata per caso in uno dei ritrovi più in della capitale inglese. Chi vincerà nello scontro tra Eros e Thanatos? Nel corso della presentazione, dopo una disamina attenta e minuziosa del testo da parte di Maresa Galli, critico culturale, l’autrice, giornalista, direttrice del quotidiano online Lo Strillo, esperta di presenze e di esoterismo, incalzata dalle domande di Antonio D’Addio, ha spiegato al pubblico presente che, spinta dalla curiosità, si è voluta sperimentare con un romanzo ad alta gradazione erotica, dove il sesso esplicito e le varie fantasie amorose la fanno da padrone senza mai scadere nella volgarità, insomma la Ghedina con “Fammi quello che vuoi” si pone come l’alternativa italiana alla scrittrice inglese E. L. James, autrice di Cinquanta sfumature di grigio, a testimonianza che non bisogna andare all’estero per trovare buoni prodotti del filone erotico.

Il libro si può acquistare, oltre che in tutte le librerie d’Italia, sulle piattaforme Amazon/IBS o al link https://www.infugaedizioni.it/prodotto/fammiquellochevuoi/