Fase 2, Conte domani in Senato. Lega e Fdi attaccano: “Ripristinare libertà”

È previsto per le 12.30 l’informativa di Conte sull’emergenza Covid-19. Le minoranze: “Stop Dpcm”. Con la ‘Fase 2’ il governo ripristini “tutte le libertà costituzionali garantite”. Salvini: “Presidieremo il Parlamento”.

Fi, Fdi, Lega e Noi per l’Italia ricordano che “la Costituzione non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali” e che quindi “superata la prima fase di emergenza eventuali ulteriori restrizioni vanno decise, pertanto, solo ed esclusivamente dal Parlamento”.

Con la ‘Fase 2′ il governo ripristini “tutte le libertà costituzionali garantite”, “nel rispetto delle misure di sicurezza e delle norme sul distanziamento sociale” e ristabilisca “lo stato di diritto al fine di correggere tutte le storture normative emerse”, “in modo da riavviare la normale dialettica con il Parlamento” assegnando “a norme di rango primario eventuali interventi limitativi della libertà”. Lo chiede una mozione unitaria della minoranza firmata dai capigruppo di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi con l’Italia. “L’emergenza sanitaria determinata dall’arrivo in Italia dell’epidemia da Covid-19 – scrivono Lollobrigida, Lupi, Gelmini e Molinari nella mozione – rischia di stravolgere tutto l’impianto costituzionale del nostro paese nell’importantissima parte riguardante proprio i diritti e le libertà fondamentali costituzionalmente garantiti”.

La minoranza, inoltre, lamenta il ricorso ai Dpcm per regolamentare l’emergenza: “E’ innegabile – scrivono Fi, Fdi, Lega e Noi con l’Italia – che la continua emanazione di Dpcm con effetti sui diritti costituzionalmente garantiti, limitando o addirittura sopprimendo, le principali libertà tutelate dalla nostra carta costituzionale, ha creato una violazione delle fonti del diritto trattandosi di una fonte normativa secondaria di natura regolamentare”.

Salvini: “Presidieremo Parlamento”

“Cercheremo di essere più incisivi per far ascoltare la voce dei cittadini. Presidieremo il Parlamento, perché ormai di promesse gli italiani, in questi due mesi, ne hanno sentite tante”. Lo ha detto Matteo Salvini. “I commercianti sono scesi in piazza, stasera ci saranno altre manifestazioni, tutte composte, a distanza, con le mascherine. Gli italiani – ha aggiunto il leader della Lega – stanno dimostrando enorme pazienza, però la pazienza per molti non coincide con l’affitto, col mutuo e con le bollette e quindi vediamo di fare tutte le pressioni possibili perché il governo ascolti queste persone”.