Fase 2 – Conte: ” Il governo ha sempre agito nel rispetto della Costituzione”

Il Premier Conte ha affrontato il Senato per difendere le scelte fatte il 4 maggio. Frena le Regioni ed auspica una riapertura delle stesse che non presentano molti contagi. All’ opposizione che lo accusa di essersi mosso con i suoi dpcm fuori dalla Costituzione: il governo, sottolinea, ha sempre rispettato quei principi e non ha mai agito «in solitaria».

“Nessun ultimatum, chiede di fare politica e la stiamo facendo». Vito Crimi per il M5s e Andrea Orlando per il Pd lo difendono da accuse «irresponsabili» e «manovre di palazzo». Ma la tensione è alle stelle, anche perché continuano i litigi in maggioranza sulle misure economiche e i Dem, con Andrea Orlando e Stefano Ceccanti, continuano a chiedere al premier di limitare l’uso dei dpcm. La data cerchiata in rosso sembra essere il 18 maggio, il nuovo orizzonte della «fase 2». Prima di allora, annuncia il presidente del Consiglio, arriveranno due nuovi decreti del governo sul fronte economico.

Nelle Regioni dove il contagio è più basso, come alcune di quelle del Sud, ci saranno aperture più ampie e accelerate. Con 105mila contagi accertati (“Ma sarebbero molti di più”), per adesso non si può fare di più. “Abbiamo scelto anche misure impopolari senza pensare al consenso, perché per ora non si può assicurare il ritorno alla normalità», spiega Conte. Che difende la sua linea anche dall’accusa di aver poco coinvolto il Parlamento nelle decisioni. Il governo, sottolinea, agisce dopo una dichiarazione di stato d’emergenza e sulla base di due decreti che danno supporto normativo: i dpcm servono ad assicurare «tempestività». Decisioni «ondivaghe», rivendica, avrebbero avuto effetti irreversibili. I principi costituzionali richiamati dalla presidente della Consulta Marta Cartabia «non sono mai stati trascurati né affievoliti», afferma. Ma non convince tutti.