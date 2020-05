Fase 2, il nuovo modulo per gli spostamenti dal 4 maggio

Arriva la nuova autocertificazione da presentare dal 4 maggio per giustificare gli spostamenti durante la Fase 2.

Il governo ha confermato che sarà ancora necessario avere con sé il modulo di autocertificazione fornito dal ministero dell’Interno in caso di verifica da parte delle forze dell’ordine. La novità riguarda la possibilità di fare visita ai propri cari, considerata una prima necessità: si potrà quindi uscire di casa per andare a trovare un parente, anche se rimangono vietati gli assembramenti e si dovranno sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale, come la mascherina. Quindi con l’arrivo della fase 2 ecco pronto il nuovo modulo per l’autocertificazione che, questa volta, ci permetterà di incontrare anche i nostri “congiunti”. Il modulo è online anche sul sito del Ministero dell’Interno. Lo stesso Viminale fa sapere che può essere utilizzato anche il precedente modello barrando le voci non più attuali.