Fashion Art, lo stilista Gianni Cirillo in uno strepitoso evento di Eva Nasti

Domenica 12 gennaio alle 20, all’Oir Eventi, struttura per ricevimenti di San Giorgio a Cremano (NA) in via Cupa Mare 6, si è tenuto l’evento di alta moda e raffinata eleganza “Fashion Art” organizzato con oculatezza e elevata professionalità da Eva Nasti, popolare event manager del Sud Italia nota per tanti eventi di spettacolo e moda, nonché per la creazione di numerosi format TV.

“Fashion Art” ha visto come ospite d’eccezione lo stilista Gianni Cirillo. L’evento è stato condotto dalla giovane e bella Edda Cioffi vestita per l’occasione di un abito nero.

I momenti di moda della serata sono stati due: il primo è stato dedicato agli abiti da sera e il secondo a quelli da cerimonia. La sfilata inaugurale è stata aperta da Antonella Caruso di Park Lane e la sua linea di gioielli. Fra una sfilata e l’altra, che ha visto protagoniste ottime aspiranti modelle provenienti dalle agenzie di Nancy D’Anna, Francois Eventi e Pietro Bellaiuto nonché dal concorso Miss Blumare e Pasquale Capasso, fra gli applausi del pubblico in sala e i complimenti in diretta della organizzatrice, alcuni intermezzi musicali interpretati dalla cantante Antonya di Iorio, vincitrice della edizione 2017 del Festival di Napoli e performances di danza realizzate da Diana e Michela, ballerine orientali che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente.

Le coreografie di moda sono state curate dalla event manager Nancy D’Anna e dalla modella Edda Curcio. La Curcio, che ha sfilato per l’occasione anche in passerella, oltre a provenire dalla prestigiosa Accademia della Moda è anche attrice: di recente infatti ha terminato le sue riprese nel film sociale “Un premio per la vita”, scritto e diretto da Davide Guida della agenzia di comunicazione e cinema DGPhotoArt. Nel film è protagonista, nel ruolo di una giovane studentessa di danza con evidenti difficoltà familiari, insieme a Susanna Severino, Franco Mayer, Chiara Cernicchiara, Ivana Rotondo, Michelle Sara Ciotola, Iris Cuomo, Marina Cappiello, i conduttori Magda Mancuso e Erennio De Vita, la baby-model Laura Ippolito, e ancora, fra gli altri, Michele Ippolito, Vittorio Sirica, Daniela Merola, Valerio Valente, Gianluca De Pietro, Pino Apice, e in partecipazione straordinaria la cantante Teresa Moccia.

Numerosi gli ospiti presenti, nomi di rilievo della stampa, della moda e dello spettacolo: il giornalista Antonio D’Addio de “Lo Strillo”, Franco Capasso di TeleBLU Napoli, gli esponenti delle TV Telecapri e TV Campane, Pasquale Capasso, Pietro Bellaiuto, Francois Eventi, Luigi Russo, Mario Salvin, Antonella Caruso titolare di Park Lane, la fashion blogger e influencer Lina La Mura, Ciro Schettino, i registi Roberto Bontà Polito e Alessandro Derviso, Antonello Gallo, il calciatore Antonio Carannante, il videomaker Domenico De Biase, i fotografi Maurek Poggiante e Enzo Burrone, il Garden di Antonio Borriello, la truccatrice Tina Pezzella, il makeup artist Luigi Mammalella, l’hair stylist Vincenzo Sodano.

Media partner dell’evento anche la agenzia DGPhotoArt di Davide Guida e la testata giornalistica Positanonews.

Comunicato Stampa