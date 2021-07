Fashion Gold Party: le mille sfumature dell’eleganza a “La Fontanina Events”

Tutto pronto per la nona edizione del Fashion Gold Party, un grande evento ideato ed organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, che si terrà domani 23 luglio 2021, a partire dalle ore 18,30, nell’incantevole e suggestiva location La Fontanina Events a Giugliano, in provincia di Napoli, una struttura completamente rinnovata, bella ed accogliente, con sale ampie e spaziose ed un personale altamente qualificato.

La kermesse, presentata dalla collaudata coppia formata da Roberta Scardola, volto noto televisivo e teatrale, e da Nicola Coletta, top model partenopeo e attore con già un bel trascorso alle spalle, sarà articolata in tre momenti: alle ore 18,30 si aprirà l’Esposizione Wedding Sposa & Sposo, un momento dedicato alle future coppie di sposi; alle ore 19,00 inizierà il Cocktail di benvenuto con il Red Carpet e le interviste ai premiati e agli ospiti; e dalle ore 20,00 si terranno le sfilate e le premiazioni.

Per la nona edizione lo staff del premio ha deciso di conferire i prestigiosi riconoscimenti a personaggi del mondo artistico, della canzone, della televisione e della ristorazione: lo chef napoletano Salvatore Spuzzo che, dopo moltissime esperienze fatte tra Francia, Piemonte, Val D’Aosta, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, è approdato in Campania, partecipando a numerose competizioni di cucina nazionali e estere e portando a casa numerosi premi e riconoscimenti Inoltre, nel 2013 è entrato a far parte della squadra di cucina regionale Campania team e nel direttivo dell’Associazione Cuochi Napoli, mentre dal 2016 lavora nella location casertana Villa Alma Plena. La Tiktoker Miriam Landi, una studentessa di 20 anni, una vera e propria star del social molto amata tra i giovani, che sta spopolando con le sue traduzioni di note espressioni pittoresche napoletane in inglese, che iniziano tutte con “In Naples we don’t say“: un’autentica rivelazione dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent. Il cantautore Rico Femiano, interprete della musica napoletana moderna, star dei neomelodici, gettonatissimo e richiestissimo in eventi e manifestazioni, in classifica con il suo nuovo singolo “Sì ‘a cosa cchiù bella”, cantata in coppia con I MrHyde; Rossella Erra, per tutti Signora Rossella, l’ambasciatrice del pubblico di Vieni da Me con Caterina Balivo, giurata di Ballando con le Stelle, opinionista di Detto Fatto e ospite in varie trasmissioni nazionali; lo showman Francesco Cicchella, attore, comico, imitatore, cantante, musicista, rivelazione di Made in Sud, Tale e Quale Show in televisione e in teatro con Millevoci Tonight Show, per la regia di Gigi Proietti; il giornalista Giuseppe Di Tommaso, inviato di punta della trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta£ ed eroe del momento per aver ritrovato Nicola Tanturli, di 21 mesi, scomparso da due giorni dal casolare di campagna dove vive con i genitori.

Come sempre saranno ospiti vari professionisti nel settore della moda e del mondo dello spettacolo: stilisti, giornalisti, fotografi, fashion blogger, modelli, modelle, attori, attrici, personaggi dello star system nazionale ed ex premiati tra cui l’attore di Un posto al sole Cosimo Alberti, che ci anticiperà tanti suoi bei progetti, e la show-woman Lucia Cassini.

Tra un riconoscimento e l’altro le sfilate di abiti di alta moda e da sposa: Veronica Guerra, con le sue due nuove collezioni, La Mix And Match Wedding Dress Collection e The Night Collection, dedicate a tutte le spose che vogliono sentirsi veramente uniche dal momento della cerimonia fino alla prima notte di nozze; Piero Camello con le sue creazioni per ogni donna, abiti d’Alta Moda esclusivi, da cerimonia, da sposa, da cocktail, abiti per esaudire i desideri anche delle clienti più esigenti; le creazioni maschili di Imperatrice sartoriale riconoscibili per l’attenzione per i dettagli, la ricerca di materiali e i tessuti di alta qualità; Paolo Iovino Couture con la sua raffinatezza, eleganza e charme sia per la donna che per l’uomo, colori pastello, tagli geometrici e ricami floreali; la GM Couture di Giovanna Marinacci, i cui abiti sono eleganza e lusso, ricchi di dettagli di pietre, tessuti ricercati e raffinati, dal design innovativo e glamour; la RGD di Rosa De Giulio, che crea abiti su misura, lavora solo su appuntamento e si dedica a una sola cliente alla volta; i costumi uomo e donna di Tarta – Swim-Wear; e poi i bijoux di Dettagli – accessori donna; i gioielli e le pietre preziose di Alessandra Pirone; la creatività di Saliser, che concilia artigianato, decorazione, scultura, arti pittoriche e grafiche; e il gusto di Rogante con i suoi spumanti fruttati, rivoluzionari nel gusto, esclusivi nella ricetta.

Da sottolineare anche i partner dell’evento: Mag Academy – Innovation Hair Academy in collaborazione con Diagonale, New Hair Concept, Stile Libero e Di Costanzo Ciro,hairdresser; Sofia Roffo, Makeup Artis; Auto da Sogno Malvone, da oltre 30 anni leadership per il noleggio di auto d’epoca, sportive, di prestigio, un servizio di elevata qualità.

Le coreografie saranno curate da Stefania Maria, le foto da Domenico D’Alisa, mentre l’ufficio stampa è gestito dal giornalista Antonio D’Addio. Media partner ViewPoint “Alla scoperta delle eccellenze italiane”, Grafica Creativityecom Srl (collaborazione e ufficio stampa: Silvia La Penna). Durante la serata si avrà modo di degustare il Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, il vino delle Cantine Ferraro di Pompei e la torta di “Lello, la Pasticceria”.

Share This: