Fashion Week di Milano: benessere e formazione al servizio della persona

Nel cuore della Fashion Week di Milano 2025, emerge una realtà innovativa che accende i riflettori su un tema spesso trascurato nel mondo dello spettacolo: la salute e il benessere della persona.



Parliamo di Elite Eventi e Formazione, un’associazione di promozione sociale (APS) che nasce con una missione chiara e altruistica: diffondere il benessere nella collettività, promuovendo la crescita personale e la salute in ogni ambito della vita quotidiana.

Un’Associazione di Promozione Sociale con una Missione Etica e Rivolta agli Altri

Elite APS non è una semplice realtà nel settore wellness, ma un ente associativo con finalità etiche e sociali.

Fondata da cinque professionisti del benessere e della salute naturale, l’associazione ha come obiettivo primario la promozione del benessere olistico, attraverso iniziative che pongono al centro la persona in quanto tale, con l’intento altruistico di migliorare la qualità della vita di ciascuno.

Le attività principali includono:

Sensibilizzazione sul benessere integrato

Eventi e iniziative culturali a tema salute

I Fondatori

Stefania Corso – Naturopata psicosomatica, counselor, consulente in nutrizione e mindful eating (www.stefaniacorso.it)

– Naturopata psicosomatica, counselor, consulente in nutrizione e mindful eating (www.stefaniacorso.it) Roberto Gagliardi – Osteopata e massoterapista clinico, esperto in linfodrenaggio (www.gagliardiroberto.it)

– Osteopata e massoterapista clinico, esperto in linfodrenaggio (www.gagliardiroberto.it) Simona Beltrami – Riflessologa e operatrice in discipline olistiche e bionaturali, specializzata in tecniche energetiche (simonaholistic.wixsite.com/beltramisimona)

– Riflessologa e operatrice in discipline olistiche e bionaturali, specializzata in tecniche energetiche (simonaholistic.wixsite.com/beltramisimona) Alessandro Di Tano – Osteopata, posturologo e laureato in scienze motorie (www.alessandroditano.it)

– Osteopata, posturologo e laureato in scienze motorie (www.alessandroditano.it) Francesco Reforzo – Osteopata, docente e fondatore della Cranial Body Academy (www.francescoreforzo.it)

Moda e Benessere: Alla Milano Fashion Week per Diffondere la Cultura della Salute

La partecipazione alla Milano Fashion Week rappresenta per Elite APS un’occasione importante per portare un messaggio di benessere in un contesto altamente visibile, ma non ne rappresenta il fine ultimo.

Presso il Circolo Filologico Milanese, il team offrirà trattamenti osteopatici e posturali personalizzati a modelle, artisti e operatori dello spettacolo, con un intento che va ben oltre l’intervento tecnico.

“Non siamo qui solo per trattare i corpi affaticati dalle passerelle”, spiega Roberto Gagliardi, “ma per portare un messaggio chiaro: anche nel mondo dello spettacolo, il benessere deve essere al centro”.

Gli eventi diventano così strumenti potenti di comunicazione, utili a sensibilizzare il pubblico su tematiche fondamentali come:

La salute posturale e psicofisica nei contesti performativi

L’importanza del rilassamento e della prevenzione

La visione olistica della persona come unità di corpo, mente e spirito

“La Fashion Week è solo un punto di partenza”, aggiunge Stefania Corso. “La nostra vera missione è diffondere il benessere all’interno della collettività, attraverso la cultura, la formazione e l’ascolto attivo della persona.”

Una Visione Sociale, Etica e Multidisciplinare del Benessere

Elite APS si distingue per un approccio autenticamente sociale e multidisciplinare, capace di connettere ambiti diversi – dalla formazione agli eventi, dalla consulenza alla divulgazione – con un unico obiettivo: promuovere il benessere della persona nella sua totalità.

L’associazione agisce con una visione etica e rivolta agli altri, dove la centralità è data alla persona in quanto essere umano, e non solo come destinatario di tecniche o trattamenti.

“Il nostro obiettivo è riportare al centro la persona, non solo come corpo da curare, ma come essere umano da sostenere nella sua globalità”, conclude Alessandro Di Tano.

Elite Eventi e Formazione APS – Info, Contatti e Collaborazioni

Per partecipare alle attività, collaborare o conoscere le prossime iniziative divulgative e formative:

Sito Web: https://www.egoobeso.net/elite/

Email: eliteeventieformazione@gmail.com