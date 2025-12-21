Fattel tu: da SfogliateLAB arriva il pandorato, da farcire a proprio piacimento

Vincenzo Ferrieri, alla guida di SfogliateLAB, Tentazioni Partenopee – con la doppia sede di piazza Dante e piazza Garibaldi – sigla il nuovo successo di queste festività natalizie.

Dopo il panettone artigianale dal cuore di sfogliatella – un semifreddo che custodisce un ripieno fragrante di ricotta – in casa Ferrieri arriva il pandorato, un ibrido che prende il meglio dal panettone e dal pandoro.

La ricetta è quella classica del dolce meneghino della tradizione, ma la consistenza al palato appare meno chiusa e compatta, bensì soffice e burrosa. Un alveolato che si rifà al pandoro.

“Utilizziamo un pre-impasto – spiega Vincenzo – sottoposto a una prima fase di lievitazione della durata di 12 ore. Poi il tutto viene lavorato e il secondo impasto viene fatto lievitare altre nove ore. Quindi, tutto il processo, che si avvale del ricorso a camere di lievitazione, dura circa 22 ore“.

Il moderno pandorato si aggiunge a quello che è tuttora un prodotto di punta per Vincenzo, lo SfogliaPanettone. Lui ne è stato l’ideatore ed ha coronato così la sua passione e la sua dedizione verso il dolciume partenopeo, nella versione riccia o frolla.

“Circa 6 anni fa – racconta – lo abbiamo portato ad Artigiano in fiera a Milano. Si trattava di un assoluto ex novo. Ma ancora adesso piace molto, al pari delle classiche sfogliatelle. Quest’anno abbiamo partecipato alla fiera dal 6 al 14 dicembre, rispetto ai 20 giorni della manifestazione. Avevamo portato 76.000 sfogliatelle, frolle e ricce, dolci o salate. In quei 9 giorni ne abbiamo vendute ben 62.000“.

Un successo riportato da un dolce, anche nella sua livrea salata, molto amato, anche fuori dai confini campani.

“Il panettone dal cuore di sfogliatella va conservato rigorosamente in frigo – continua Vincenzo – ma il pandorato, rispetto agli anni scorsi in cui lo presentavamo già farcito ha un’altra peculiarità. La pasta base è sempre la stessa: cambia la copertura, per dare un tocco di colore alla tavola, ma soprattutto ognuno può scegliere come e quanto farcirlo. La confenzione, infatti, è completata da una saccapoche, ripiena del gusto preferito“.

Un bouquet di sapori davvero vario ed esaustivo. Ce n’è per tutti i gusti: cioccolato; caffè; cioccolato e caffè; oreo; kinder cereali; rocher; nocciola; babà; il classico crema e amarena; pistacchio e tanto altro. Un valzer di sensazioni che risvegliano ricordi, come accade con la madeleine di Proust, il cui sapore ed effluvio richiama i Natali passati e anticipa quelli presenti e futuri.

Ferrieri ne ha sigliato l’ingresso ufficiale in società attraverso un momento di degustazione laboratoriale gratuita, a disposizione della cittadinanza.

Vincenzo ha fatto tesoro delle opinioni dei clienti: “C’era sempre chi si lamentava della farcitura – ricorda – . Troppo o poco distribuita ai lati; troppo abbondate, troppo poca; che digustava… E allora il leitmotiv è Fattel tu, a tuo piacimento“.

L’expertise e l’onestà intellettuale di un professionista e di un maestro pasticciere si misura anche dalle strade che sceglie di non percorrere o almeno non ancora.

“Per ora, anche se a malincuore, non soddisfiamo le esigenze alimentari speciali – evidenzia il patron di SfogliateLAB – come per esempio le intolleranze al glutine o al lattosio. Si tratta di un mondo molto peculiare, che necessita di precisi accorgimenti per garantire la sicurezza del cliente. Una strada che non si azzarda nè si improvvisa sull’onda di una moda, da vagliare, forse, per il futuro“.