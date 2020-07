Ferragni: “In questo momento serve spensieratezza”

Chiara Ferragni, nella giornata di ieri a Milano, ha presentato la nuova campagna pubblicitaria estiva della Pantene, nel giorno in cui esce anche il videoclip di ‘Non mi basta più’.

L’influencer, infatti, è stata protagonista nella canzone della rapper Baby K., che fa da traccia musicale dello spot. A margine della presentazione, la Ferragni ha commentato questa sua prima apparizione nel mondo della musica “Questo è stato il mio mini debutto musicale, anche se lo so che non so cantare, ma credo che in questo momento serve soprattutto un po’ di spensieratezza” ha detto l’influencer che poi ha continuato dicendo “Penso che dopo quello che abbiamo passato nei mesi scorsi le donne abbiano bisogno di trovare la carica necessaria”.

