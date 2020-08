Ferragosto 2020, cosa fare in caso di pioggia

Ferragosto, assieme al Capodanno, è una delle feste più amate. Cantare tutta la notte attorno ad un falò, bere una birra fresca e ballare fino al mattino. Ma se non dovesse andare come previsto e la pioggia dovesse fare capolino? vediamo qualche consiglio utile.

Un cambiamento di tempo inaspettato (un temporale, un forte vento ecc.), può davvero rovinare il nostro 15 agosto? Assolutamente no! Cosa fare allora? Dove possiamo andare? Per non trovarci impreparati a questa eventualità, analizziamo insieme alcune valide soluzioni!

Agriturismo

Organizzate la vacanza presso un agriturismo. Telefona quelli della zona, sono certa che ce ne sarà qualcuno che non hai mai visitato oppure che ti è piaciuto così tanto da valere la pena di tornarci di nuovo. Non imbatterti in lunghi viaggi se c’è tanta acqua in arrivo. Informati su prezzi e servizi offerti, non ti costeranno economicamente una fortuna.

Centro Commerciale

Recati in un centro commerciale, in quei giorni ce ne sono tanti aperti e sono così grandi da farti passare una giornata intera facendoti dimenticare di essere in un posto chiuso. Hai la disponibilità di una sala giochi, di ristoranti e bar in cui fermarti a mangiare qualcosa e di negozi in cui fare un po’ di compere ancora a suon di saldi.

Cinema

Vai al cinema, alla sera tardi o al pomeriggio, magari a seguito di un bel pranzo in un locale vicino. La soluzione più economica può essere quella di mangiare in casa con amici e poi dopo risate e chiacchiere andare a vedere il film prescelto.

Bowling

Organizza una gara al bowling con la tua compagnia, sia che siate in tanti o pochi, è un gioco divertente che piace a tutti. Potete intrattenervi diverse ore.

La quinta alternativa, più economica e sicura di tutte, è quella di riunirvi con amici a casa di qualcuno, portare del cibo e delle bibite, cucinare tutti insieme, proseguire con giochi in scatola e concludere con film comici e che piacciano a tutti.

Buone vacanze a tutti