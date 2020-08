FESTIL, di scena al Teatro Sa Giorgio Ludwig Van Beethoven

Il 27 agosto presso il Teatro San Giorgio alle ore 21 andrà in scena Ludwig Van Beethoven nell’ambito della quinta edizione di FESTIL con la regia e drammaturgia di Jacopo Squizzato. Prodotto dalla GoldenShow con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il Patrocinio dell’Ambasciata di Germania a Roma, lo spettacolo vedrà protagonisti Stefania Ventura e Luca Negroni.

In tempi in cui emergono grandi disegni legislativi che si prefiggono di fare fronte ai gradi dell’emergenza in atto, riteniamo sia parimenti necessario sottolineare il valore della nostra storia comune europea. In questo senso accogliamo le celebrazioni dell’anno beethoveniano come una preziosa occasione di unione transnazionale capace di riportare l’attenzione del pubblico ai valori della casa comune europea.

Abbiamo così deciso dare vita ad un progetto multidisciplinare di drammaturgia contemporanea, che vedrà come protagonisti un attore e un’attrice di prosa al fianco d’un quartetto d’archi. Una produzione snella e capace di venire in contro alle difficoltà produttive generate dalla pandemia da Covid-19 nel mondo dello spettacolo.

Rileggendo le pagine più dense della vicenda biografica di Ludwig Van Beethoven è emersa un’Europa dilaniata dalle guerre e che vedeva cittadini isolati nelle loro particolarità territoriali e nazionali. Con la sua musica Beethoven fu in grado di cantarne la paura e la gioia con una maestria compositiva senza pari.

Se la musica è la più immateriale delle arti, il teatro è di certo la forma artistica più fisica e corporale che esista. Il confluire di queste due discipline opposte concorrerà a rendere l’operazione fruibile a tutte le fasce di pubblico incoraggiando così la partecipazione attiva della cittadinanza ai luoghi della cultura.

Il testo scritto e diretto da Jacopo Squizzato, dipingerà la vicenda biografica del compositore in dialogo diretto con la storia europea. L’Europa sarà letteralmente in scena, verrà difatti interpretata da un’attrice che interpreterà il nostro antico continente. Essa arrecherà tutti i suoi dubbi, le sue cicatrici e le sue contraddizioni entrando in rapporto con la già tormentata mente del compositore. Non mancheranno momenti più ironici e comici in cui assisteremo ai giochi della politica del tempo che spesso ha misconosciuto i propri artisti, tentando in tutti i modi di ignorarli qualora non si fossero piegati a vestire i panni dei giullari di corte.

Inoltre il gioco teatrale che attuerà questo spettacolo consiste nel relazionare ciò che i musicisti stanno facendo con il mondo interiore di chi la musica l’ha scritta e di chi la musica la sta ascoltando. Attenzione, non si tratta di una specie di guida all’ascolto travestita da spettacolo, tutt’altro. Si tratta di offrire al pubblico, attraverso le parole, il pensiero, la vita, le opere e la personalità del compositore, una potente metafora per qualsiasi appassionato d’arte e musica. La musica in particolare è un linguaggio fondamentale in questo processo di riconoscenza e condivisione reciproca.Trattandosi di una lettura in forma scenica il testo è stato scritto con un marcato impianto narrativo, in modo da sostenere l’immaginazione dello spettatore attraverso la voce e il corpo degli attori. La spina dorsale del contenuto emersa nel corso del processo creativo di scrittura si allaccia alla tematica dell’inclusione culturale.

Giunto alla sua 5a edizione, Festival estivo del Litorale è l’unico Festival di prosa in Friuli Venezia Giulia con il contributo di MiBACT, oltre che della Regione FVG, e vanta il sostegno di Comune di Udine | UdinEstate 20.

Anche per questa edizione, il Festival estivo del Litorale – sezione italiana – in collaborazione al Primorski Poletni Festival/Festival estivo del Litorale (SLO), consolida il proprio legame transfrontaliero ed internazionale e continua a promuovere le sue attività in tutta la Slovenia. Per quest’edizione, si vedrà la partnership del Drustvo Primorskij Poletni Festival (SLO), Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale Zajc di Fiume (HR), Gledalisce Koper (SLO), CSS teatro stabile d’innovazione del FVG, Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Udine, Fedra Art project (HR), Teatro Club Udine, Udruga Slobodna Drzava Rijeka/ Ass. Stato libero di Fiume (HR), Golden Show Trieste, Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo, Associazione Speakeasy e Athena Città della psicologia. Si ringrazia lo sponsor S.I.O.T. Media partner: Il Piccolo e Radio Onde Furlane.

Per info: http://www.festivalestivodelitorale.com/

Per gli spettacoli al Teatro San Giorgio si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita o con largo anticipo sull’orario di inizio degli spettacoli, utilizzando il circuito VIVATICKET. La biglietteria aprirà un’ora prima dello spettacolo.

Tutti gli spettacoli sono a pagamento:

Biglietto intero – 10 euro; Biglietto ridotto over 65, giovani under 26, ridotto Soci COOP Alleanza 3.0 – 8 euro; Biglietto ridotto giovani under 14 e Studenti Universitari – 5 euro