Festival di Berlino 2020, svelata la giuria internazionale

L’attore italiano Luca Marinelli è chiamato a decretare il palmares della 70esima edizione del festival insieme al presidente Jeremy Irons e, tra gli altri, a Bérénice Bejo e Kenneth Lonergan.

Finalmente sono stati resi noti i nomi di chi andrà a comporre le varie giurie delle sezioni in competizione. Per il concorso internazionale, insieme al già annunciato Jeremy Irons come presidente, Luca Marinelli si unirà nella giuria della Berlinale 2020 con Bérénice Bejo (Argentina/Francia), la produttrice Bettina Brokemper (Germania), la regista Annemarie Jacir (Palestina), il drammaturgo e regista Kenneth Lonergan (USA), il critico e regista Kleber Mendonça Filho (Brasile).

La giuria internazionale deciderà assegnerà l’Orso d’Oro e gli Orsi d’Argento del concorso Berlinale.

Nella sezione Encounters i giurati saranno invece Shôzô Ichiyama, Dominga Sotomayor e Eva Trobisch. Per Generations: Abbas Amini, Jenna Bass e Rima Das (14plus) e Marine Atlan, María Novaro e Erik Schmitt. A giudicare i documentari sono stati chiamati Gerd Kroske, Marie Losier e Alanis Obomsawin.