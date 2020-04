Festival di Venezia 2020, nessun cambio di date

Roberto Cicutto, presidente della Biennale, ha confermato che la kermesse lagunare si svolgerà regolarmente dal 2 al 12 settembre.

Nonostante l’emergenza coronavirus, non ci sarà nessun cambio di data per la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

La Biennale di Venezia ha comunicato le nuove date di svolgimento dei Festival di Teatro e Danza, confermando invece le date della Mostra del Cinema. La kermesse diretta da Alberto Barbera si svolgerà regolarmente dal 2 al 12 settembre. A darne notizia è stato Roberto Cicutto, presidente della Biennale.

Il capo della Biennale ha anche precisato che al momento non ci sono “ipotesi” sul tavolo per un’iniziativa congiunta Venezia-Cannes, che il direttore Thierry Fremaux, aveva menzionato in una recente intervista. Cicutto ha dichiarato: “Noi andiamo avanti con il nostro programma, se Cannes ci sta ancora pensando non c’è dialogo. Non c’è nessuna ipotesi a oggi”.

La Biennale si è data una scadenza di “fine maggio” per chiarire i maggiori dettagli sulle modalità della prossima edizione, presieduta come già annunciato dalla splendida Cate Blanchett . “Vogliamo a tutti i costi essere pronti il giorno dopo la ‘semi-liberazione'”, ha aggiunto il presidente della Biennale, spiegando: “Stiamo facendo simulazioni sulla giornata-tipo. Dovremo attendere di sapere le condizioni da rispettare, non abbiamo la palla di vetro”.