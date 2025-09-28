Fiera del Vintage: a San Marco Evangelista alla ricerca del pezzo unico

Dopo un ottimo esordio in termini di affluenza di ieri, anche oggi domenica 28 ottobre, il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud ospiterà la XX edizione della Fiera del Vintage, l’evento che da anni richiama appassionati, collezionisti e curiosi da tutta Italia.

Un viaggio nel tempo e nello stile, tra oltre 300 espositori suddivisi per aree tematiche: antiquariato, modernariato, vinili, moda retrò, rigatteria, giocattoli d’epoca, retrogames e molto altro ancora.

La Fiera del Vintage non è solo un mercato, ma una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca del pezzo unico, raro e intramontabile.

Oggetti che hanno attraversato i decenni tornano oggi ad essere protagonisti, interpretando perfettamente lo spirito del riuso e della sostenibilità, con un fascino che il tempo ha reso ancora più autentico.

Anche l’edizione di settembre sarà arricchita da momenti di intrattenimento e musica: il DJ set di Enzo Rossi farà rivivere i ritmi e le atmosfere dei mitici anni ’80 e ’90, trasformando il quartiere fieristico in un luogo di incontro, festa e condivisione.

“Raggiungere la ventesima edizione è per noi motivo di orgoglio – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – perché testimonia il successo e la continua crescita di una manifestazione che ogni anno sa rinnovarsi grazie al contributo degli espositori e all’entusiasmo del pubblico. Questa edizione di settembre rappresenta un nuovo inizio, in vista delle grandi sorprese che ci accompagneranno nella stagione fieristica 2025/2026.”

Con i suoi ampi spazi, la varietà degli stand e un’atmosfera unica, la Fiera del Vintage si conferma l’appuntamento imperdibile per chi ama lo stile retrò, la cultura del collezionismo e l’originalità che solo il tempo sa regalare.

Orari di apertura: domenica 28 settembre, dalle 10:00 alle 20:00

Location: Polo Fieristico A1Expò – Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud)

Ticket €3,50, parcheggio interno tutta la giornata €3,50.

