Filler full face: corso teorico e pratico alla Medfarmitalia

Il “Filler Full Face”: questo il concept del Corso di Formazione Teorico–Pratico dal titolo “Utilizzo di Filler per la correzione non chirurgica del solco nasolacrimale del naso, dell’angolo mandibolare e per la ridefinizione delle labbra” che sarà attivato sabato 18 gennaio a partire dalle ore 9,30 alla Medfarmitalia, il noto centro di medicina Estetica diretto dal Professore Giuseppe Maria Izzo, situato all’ultimo piano del Cc Azzurro di via Cinthia, uscita tangenziale di Fuorigrotta (Napoli). Promotore e relatore del Corso, il Dottor Alberto Mentone, chirurgo maxillo-facciale.

Dopo una breve introduzione su come utilizzare le diverse soluzioni dei casi in oggetto, valutando l’anatomia del paziente in chiave di protocolli di ufficio pratico e focalizzando l’attenzione sulla combinazione integrata per massimizzare l’effetto finale, il corso si articolerà sulla illustrazione dei vari protocolli, da quello corretto rinofiller con i prodotti Auralya2 e Auralya3, al protocollo area perioculare e bar code con Evanthia 15 a quello ovale mandibolare trattato con Evanthia 25; ed ancora il protocollo rimodellazione zigogomo con Auralya3 ed il protocollo ridefinizione labbra con Evanthia 20 /25. Il corso sarà interattivo, nel senso che tutti i medici iscritti potranno partecipare alla discussione sui casi clinici da trattare, sia sotto l’aspetto teorico che dal punto di vista pratico. Al termine della giornata verrà rilasciato ad ogni corsista un attestato di partecipazione