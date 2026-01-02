“A fronte di una legge di bilancio vuota e totalmente insoddisfacente per le vere esigenze degli italiani, resto tuttavia estremamente soddisfatta per l’approvazione di un mio emendamento in legge di Bilancio che reca l’obiettivo di incentivare e sostenere, attraverso una dotazione complessiva di ben 14 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, le attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché in materia di pari opportunità e consenso. Questa dotazione intende rafforzare anche la tutela del diritto all’integrità fisica e al rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche coinvolgendo i centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti.

Il riparto dell’importo avverrà tra i comuni individuati con apposito decreto, quindi monitoreremo attentamente i criteri e le modalità di utilizzo del fondo disciplinato dal Ministro dell’interno. Analogamente, vigileremo anche sulle modalità applicative, invitando i sindaci a esprimersi per tempo in maniera adeguata. Inoltre, seguo con attenzione l’evolversi di un mio ddl, finalmente incardinato, che reca l’obiettivo di introdurre un’ora aggiuntiva di educazione emotiva nelle scuole, auspicando si possa quanto prima avviare una sperimentazione negli istituti scolastici.

L’auspicio è che, grazie al Movimento 5 Stelle, finalmente si possa far compiere un passo in avanti a tematiche totalmente messe in un angolo dall’esecutivo.