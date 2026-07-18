Fiori Musicali: a Scampia la Nuova Orchestra Scarlatti

Tanta musica dalla grande classica al rap, nei concerti sinfonici a ingresso gratuito che danno il via a “Fiori musicali”, la nuova rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti dedicata ai territori di Scampia, Secondigliano e Caivano, promossa e sostenuta dal MIC.

“Da Rossini a PeppOh”

Martedì 21 luglio ore 19.30 – Parco Corto Maltese di Scampia

Mercoledì 22 luglio ore 19.30 – Cortile del Municipio di Caivano

Giovedì 23 luglio ore 19.30 – Parco San Gaetano Errico di Secondigliano

Un programma per tutti i gusti e tutte le età, che spazierà dagli evergreen più amati della musica classica – dal Barbiere di Siviglia di Rossini al Nabucco di Verdi passando per Beethoven – al più genuino rap partenopeo, con la partecipazione al concerto di PeppOh, poliedrico rapper, soulman e performer originario di Secondigliano.

Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Gaetano Russo e Bruno Persico, autore anche di originali elaborazioni sinfoniche dei pezzi di PeppOh.

“Carosonando”

Martedì 28 luglio ore 19.30 – Parco San Gaetano Errico di Secondigliano

Mercoledì 29 luglio ore 19.30 – Parco Corto Maltese di Scampia

Giovedì 30 luglio ore 19.30 – Cortile del Municipio di Caivano

Un concerto sinfonico pieno di movimento e di colori in omaggio a Napoli, con originali rielaborazioni orchestrali di grandi classici del melos partenopeo a cura di Bruno Persico. Gli appuntamenti del 28 luglio a Secondigliano e del 30 luglio a Caivano saranno arricchiti anche dalla partecipazione di Daniele Sepe, musicista napoletano tra i più amati per i suoi suggestivi crossover tra folk, world music, jazz, rock, classica.

Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Bruno Persico.

La rassegna Fiori musicali della Nuova Orchestra Scarlatti è promossa e sostenuta dal MIC nel quadro di un’azione di rigenerazione urbana e animazione sociale e culturale per le periferie; prevede un ampio cartellone diffuso nei territori di Scampia Secondigliano e Caivano, che riprenderà a settembre con un nutrito e lungo programma di eventi sinfonici per tutti, concerti/incontri per i ragazzi delle scuole e per le famiglie, laboratori musicali formativi e creativi per i giovani. Tutto gratuito.

Dichiara il M.° Gaetano Russo, fondatore e direttore artistico della N.O.S.: “Ringraziamo il MIC per avere accordato fiducia e sostegno a un progetto a cui tenevamo molto perché in forte sintonia con la missione della nostra Orchestra da oltre 30 anni a questa parte. Ringraziamo anche gli Enti locali e gli operatori delle comunità interessate che hanno accolto la nostra iniziativa e contribuito alla sua articolazione nei territori, a cui già da alcuni anni rivolgiamo la nostra attenzione. Invitiamo perciò tutte le comunità coinvolte e tutti i cittadini che vorranno esserci a partecipare numerosi, per condividere con noi momenti di gioia e di socialità nel segno della musica”.