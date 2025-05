Fioriscono le emozioni di maggio a Sala Ichos

Un maggio vibrante di arte e passione attende il pubblico della Sala Ichòs, lo storico spazio culturale di via Principe di Sannicandro 32/A a San Giovanni a Teduccio.

Un calendario ricco e variegato accenderà il palco tra note, parole ed emozioni viscerali, offrendo un’esperienza immersiva e trasversale che abbraccia musica, teatro e letteratura. Si parte venerdì 9 maggio alle ore 21.00 con il concerto Viaje di Gianni Migliaccio: un affascinante itinerario musicale che intreccia Napoli e il flamenco, passando per sonorità mediterranee e suggestioni internazionali. Migliaccio, chitarrista classico e flamenco, compositore e interprete, guiderà il pubblico in un viaggio tra tecnica, cuore e radici, forte di un percorso artistico che lo ha visto collaborare con grandi nomi come Peppe Barra, Lina Sastri e Amii Stewart.

Domenica 11 maggio, alle ore 11.00, la Sala si trasforma in un salotto letterario per accogliere la presentazione del libro I Contemplatori di Giovanni Nurcato, edito da Giacovelli Editore: un dialogo profondo “nei visceri del Bene e del Male”, moderato da Gennaro Sasso, con letture a cura di Giuseppe Giannelli e un aperitivo finale per incontrare l’autore.

Venerdì 16 maggio ore 21.00 tocca a Flamincanto, un progetto musicale che fonde il flamenco andaluso con atmosfere orientali e napoletane. Il chitarrista spagnolo Manuel Rodrighez si unisce a Otello Matacena (percussioni e flauto bansuri), Monica Pinto (voce narrante e cantante) e Juan Blazquez (seconda chitarra e voce) per creare paesaggi sonori che attraversano confini geografici e culturali.

Sabato 17 maggio, ore 21.00, va in scena lo spettacolo Reggi qui un attimo della compagnia Eva & Lola: un concerto-conversazione sull’amore, tra racconto, canzone e teatro, con Patrizia Eger e Maria Strazzullo in scena, accompagnate dalla musica di Sergio Mautone. Lo spettacolo si muove su testi inediti firmati da Claudio Badii, Clelia Moscariello e Monica Scoppa, e parte da una “bussola innamorata” che guida il pubblico tra memorie, miti, nevrosi e passioni. Due donne dialogano sul palco, ripercorrendo le mille forme dell’amore – idealizzato, perduto, nascosto o sopravvissuto – con ironia e delicatezza.

Domenica 18 maggio alle 11.00, la Sala Ichòs ospita la sesta tappa del tour dedicato a Beatrice Hastings, figura intellettuale straordinaria e controversa. Poetessa, editrice, giornalista, femminista e pacifista ante-litteram, Hastings torna a vivere grazie al lavoro di Maristella Diotaiuti, che ne ha curato la raccolta di scritti inediti ed. Le Cicale Operose. L’evento, intitolato Note per Beatrice Hastings, vedrà in scena Patrizia Di Martino – attrice, cantante e regista – ed Enzo Nini, musicista jazz, chiamati a interpretare artisticamente l’anima di Hastings e i suoi “segni inconciliabili”, secondo la poetica dell’autrice.

Sabato 24 maggio ore 21.00 chiude il mese lo spettacolo One Day di Silvio De Luca, prodotto da Mudra Arti dello Spettacolo: un dramma intenso e necessario, nato da una storia vera, che affronta il tema della violenza maschile sulle donne. Al centro della scena ci sono Kaos e Teti, coppia napoletana seguita nel corso di diversi anni – sempre lo stesso giorno – a partire dal loro matrimonio nel 1979. In una Napoli segnata da eventi storici come Ustica o il rapimento Cirillo, la loro storia personale si cristallizza in una gabbia psicologica costruita da Kaos, uomo violento e manipolatore. Teti, donna indipendente e lavoratrice, cercherà la forza di spezzare quel ciclo con l’aiuto dell’amica Diana.

Biglietto intero: 10 € – ridotto: 8 € – Parcheggio gratuito in loco

Info e prenotazioni: cell. 366 8711689