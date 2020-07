Formula 1, GP d’Austria 2020: vince Bottas

La Mercedes di Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d’Austria, prima gara della stagione 2020 di Formula 1.

Il primo Gp della stagione, dove al traguardo arrivano 11 monoposto su 20, se lo prende Valtteri Bottas. La Mercedes, che per buona parte della gara sembrava correre in un’altra categoria, non è perfetta: quando le temperature sono salite e le gomme hanno mollato, sia a Bottas che a Hamilton è stato chiesto di girare con mappature prudenti per evitare di finire come Stroll e Russell: due power unit stellate arrosto riportano a galla i problemi di affidabilità emersi a Barcellona. In zona cambio soprattutto, dal muretto ai due piloti chiedevano in continuazione di allontanarsi dai cordoli per un guaio ai sensori. Gara con un finale thrilling grazie alla Ferrari, seconda con Charles Leclerc, scattato settimo e che ha sfruttato al meglio la penalità di 5” inflitta a Hamilton. Stesso discorso per la McLaren di Lando Norris, terza. Poi la Mercedes di Lewis.