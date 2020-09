Fortnite, Apple fa causa ad Epic

Dopo il ban di Fortnite dall’App Store a causa delle violazioni del produttore, ora Apple avvia un’azione legale nei confronti di Epic.

Dopo ferragosto, la bufera si infiamma di nuovo tra Apple ed Epic. stavolta è Apple a tirare fuori gli artigli. Nell’azione legale preparata dai legali di Apple, si legge, tre le altre cose: «L’azione legale di Epic non è altro che un disaccordo finanziario. Si dipingono come una moderna azienda stile Robin Hood, ma la realtà è che Epic è una grande azienda multi miliardaria che non vuole pagare nulla per i servizi e i benefici che ricava dall’App Store di Apple».