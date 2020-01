Funerale Soleimani: milioni di persone a Kerman

Teheran fa sapere che “nemmeno se uccidessimo Trump sarebbe sufficiente a vendicarlo, solo l’espulsione degli americani dalla regione lo sarà”.

Tante le manifestazioni per commemorare il generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso venerdì in un raid americano in Iraq, e che sarà sepolto oggi. Dopo le esequie a Baghdad e il passaggio per le città sante dell’Iran, la folla ha invaso le strade di Teheran.

Tra folla oceanica di persone in lutto, il leader supremo dell’Iran Khamenei ha pregato sui resti dell’alto generale ucciso in un attacco aereo statunitense a Baghdad. Fatto che ha drasticamente aumentato le tensioni tra Teheran e Washington. Ali Khamenei, vuole che qualsiasi rappresaglia per l’uccisione del generale Soleimani sia un attacco diretto e proporzionato contro interessi americani, eseguito apertamente dalle forze iraniane.

Se gli Stati Uniti non lasceranno la regione, dovranno affrontare un nuovo Vietnam in Medio Oriente. È la minaccia di Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida suprema Ali Khamenei. “L’esperienza ha dimostrato che sono sempre stati sconfitti dai piani fatti dall’Iran e dall’asse di resistenza”, ha aggiunto.