Fuochi di passioni: itinerari alla scoperta di Napoli tra parole e musica 

“FUOCHI DI PASSIONI: itinerari di memorie, canti e rivoluzioni” è il progetto curato da Baba Yaga teatro, in collaborazione con la Municipalità 3 del Comune di Napoli, con la direzione artistica di Rosalba Di Girolamo, nell’ambito del “Maggio dei monumenti 2025”.

La manifestazione si compone di tre itinerari di visite guidate culminanti in momenti performativi dedicati a tre specifiche tematiche e zone della Municipalità 3 che si svolgeranno il 17 e 18 maggio 2025.

In questa edizione – dice Rosalba Di Girolamo, direttrice artistica dell’evento – abbiamo lavorato, in stretta collaborazione con la Terza Municipalità, con l’obiettivo condiviso di focalizzare l’attenzione sulle persone, i luoghi e le strutture che quotidianamente lavorano sul territorio al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, culturale ed umano.

“FUOCHI DI PASSIONI: itinerari di memorie canti e rivoluzioni”, nell’ambito di Maggio dei monumenti 2025, è un viaggio alla scoperta di luoghi, storie, mestieri e persone che incarnano quell’anima appassionata di Napoli che pulsa verso il futuro in continuità con la parte migliore della storia.

FUOCHI DI PASSIONI sono le realtà che lavorano instancabilmente sul territorio al fine di renderlo migliore, da Sanitansamble che insegna la vita ai ragazzi attraverso la musica, a Casa Caruso, che tiene viva la memoria del nostro più luminoso cantante, agli artigiani dell’ Antica Fonderia di Giacomo o dell’ Antro Acquaquiglia del Pozzaro che perpetuano antiche arti e mestieri; agli artisti che omaggiano artisti che diedero lustro alla nostra città, alle associazioni di giovani e volontari, come i ragazzi della Cooperativa di comunità La Sorte, che curano e riportano alla vita spazi e luoghi raccontandone le bellezze a turisti e cittadini; FUOCHI PASSIONI sono i canti, la musica e i racconti che accompagneranno questi tre viaggi, dagli inni alla gioia suonati da tanti giovani di diverse provenienze, alle voci incarnate della Cerasuolo e altre donne appassionate, ai canti di lavoro raccontati nella Fonderia di Giacomo, agli ardenti brani di Caruso suonati nella sua chiesa natale.

IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE

SABATO 17 MAGGIO ORE 9.00

ITINERARIO 1: “FUOCHI DI PASSIONI: Chiese d’arte e partecipazione nel cuore della Sanità”

VISITA GUIDATA: due turni di visita da 30 persone in due turni ore 9.00 e ore 10.30: la visita accompagna nelle chiese di Santa Maria Maddalena ai Cristallini (detta anche la “Chiesa Blu” in virtù dei murales contemporanei che l’hanno impreziosita) e di San Severo fuori le mura, raccontandone il progetto culturale e le bellezze (tra le quali l’incantevole “Figlio Velato” di Yago).

La visita, a cura dei ragazzi della Cooperativa di comunità La Sorte, partirà dal ponte intitolato a Maddalena Cerasuolo, la cui figura appassionata è emblema del coraggio della parte migliore della gioventù napoletana.

La visita si concluderà nella Chiesa di San Severo fuori le mura con il concerto alle ore 12.00 dell’Orchestra giovanile Sanitansamble, diretta dal maestro concertatore Paolo Acunzo, in collaborazione con il Quintetto di Chitarre “Indiferencias” (Stefano Manzi-Simona Rubini-Antonello Paliotti-Alessandra Luise-Bianca Luciano) diretto da Antonello Paliotti.

Il concerto è introdotto da un omaggio a Maddalena Cerasuolo di Rosalba Di Girolamo. L’Orchestra Sanitansamble è composta da circa 40 giovani orchestrali (12 violini, 4 viole, 3 violoncelli, 3 contrabbassi + sezione legni e ottoni con timpani e grancassa) eseguirà brani sinfonici e della tradizione venezuelana. (Durata 60’ )

SABATO 17 MAGGIO ORE 15.30

ITINERARIO 2: “FUOCHI DI PASSIONI: luoghi di arti e mestieri nella Cava delle Fontanelle”

VISITA GUIDATA: due turni di visita da 20 persone in due turni alle 15,30 e alle 16.30. La visita svela alcune meraviglie legate ad antichi mestieri: l’antro di “Acquaquiglia del Pozzaro”, un basso dove la tenacia del proprietario Vincenzo Galiero ha riportato in vita antichi pozzi e cisterne e con questi affascinanti storie e leggende, e la stupefacente “Antica fonderia Di Giacomo” dove i fratelli Di Giacomo perpetuano con sapienza l’antica arte di dominare il fuoco, creando opere per i più grandi artisti nazionali e internazionali; qui, alle ore 17,30 si concluderà la visita con il reading per voci ed arpa “Fuochi” da “La dismissione” di Ermanno Rea con Rosalba Di Girolamo, Annalisa Madonna e Gianluca Rovinello. (Durata 20’)

DOMENICA 18 MAGGIO ORE 9.30

ITINERARIO 3: “FUOCHI DI PASSIONI: i luoghi natali di Enrico Caruso”

VISITA GUIDATA: tre turni di visita da 20 persone alle 9.30, 10.30, 11.30.

Le visite, guidate da Gaetano Bonelli e Lello Reale, direttore e presidente del museo Caruso, partono da piazza Ottocalli, all’altezza del busto scultoreo dedicato all’artista, e accompagna i partecipanti alla scoperta della sua casa natale, ora trasformata nel Museo Casa Caruso che ospita, tra l’altro, disegni e caricature realizzati dall’eclettico tenore. Le visite proseguono nell’attigua chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, dove l’artista fu battezzato; qui alle ore 12 si terrà il concerto “Voce vulcanica: omaggio a Caruso”. Tenore Marco Mancuso, violino Vincenzo Bianco, pianoforte Vincenzo Astarita. (durata 30’ circa).

Prenotazione obbligatoria alla mail babayagateatro@gmail.com per tutti gli eventi.

Per il concerto di Sanitansamble ingresso fino ad esaurimento posti.