Giancarlo Giannini avrà una stella sulla Walk of Fame

L’attore nei prossimi giorni riceverà il tanto ambito riconoscimento attestato dalla Hollywood Chamber of Commerce.

Giannini sarà il sedicesimo artista italiano ad avere il proprio nome impresso in una stella sulla celebre Walk of Fame. Il riconoscimento gli è stato conferito dalla Hollywood Chamber of Commerce, che ha annunciato la lista delle 35 nuove star di cinema, tv, musica e intrattenimento che riceveranno questa onorificenza.

Giannini stesso ha dichiarato la sua gioia e il suo onore a ricevere tale riconoscimento, dedicandolo proprio alla donna che tante volte ne ha esaltato il talento e ad un altro stimatissimo regista italiano: “Sono felicissimo per questo importante riconoscimento, dedico questa preziosa stella a Franco Zeffirelli e Lina Wertmüller”.

L’interprete è stato più volte insignito di grandi riconoscimenti in patria, come i 5 David di Donatello e i 5 Nastri D’argento, ma anche all’estero è stato più volte elogiato. Nel 1973 vinse infatti a Cannes il Prix d’interprétation masculine per Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…” e nel 1977 fu nominato come Miglior attore protagonista per Pasqualino Settebellezze, entrambi firmati proprio dalla Wertmüller.

L’attore ligure nel 2009 aveva ricevuto un’altra stella, quella sull’Italian Walk of Fame di Toronto, in Canada.

Anche l’amato e compianto Luciano Pavarotti avrà assegnata una stella alla sua memoria, che insieme a quella di Giancarlo Giannini va ad aggiungersi al firmamento delle 14 presenze italiane, ovvero: Rodolfo Valentino, Arturo Toscanini, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Enrico Caruso, Ennio Morricone, Renata Tebaldi, Beniamino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese e Bernardo Bertolucci .