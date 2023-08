Gianni Morandi infiamma il pubblico di Le Castella

All’Arena del Mare a Le Castella, suggestiva località in provincia di Crotone, mercoledì 16 agosto si è svolto il concerto di Gianni Morandi.

Oltre 2000 persone in platea si sono emozionate e hanno cantato insieme all’ “eterno ragazzo” che, con uno spettacolo rinnovato e curato nei minimi particolari, non si è risparmiato per nulla e ha regalato al suo pubblico un bellissimo concerto di due ore, durante le quali, ha cantato vecchi e nuovi successi.

In questo tour chiamato “Go Gianni Go“, l’artista di Monghidoro si è circondato di una band di 13 straordinari artisti diretta dal Maestro Luca Colombo alla chitarra elettrica, un’eccellenza della musica italiana. Insieme a lui, alla batteria Ricky Quagliato, al basso Paola Zadra, al pianoforte Maurizio Campo alle tastier Maurizio Lombardi, Daniele Leucci alle percussioni, una sezione fiati precisa e gioiosa formata da Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax,Ambrogio Frigerio al trombone, oltre ai tre vocalist Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra.

Lo spettacolo è iniziato con “L’Allegria”, brano scritto per lui dal suo amico Lorenzo Jovanotti nel 2021e ha proseguito con “Se perdo anche te”, “Una vita che ti sogno”, “Varietà”, “Occhi di ragazza”, “Che meraviglia che sei”. Insieme alla sua vocalist Silvia Olaria, ha cantato la struggente “In amore”, brano portato a Sanremo con Barbara Cola. Subito dopo, è la volta di “Bella signora” con la successiva discesa in platea ad abbracciare il pubblico di fan, estasiato dal proprio beniamino.

Dopo l’esecuzione di “Se non avessi più te”, insieme al vocalist Roberto Tiranti ha cantato “Vita”, brano di punta dell’album “Dalla/Morandi” scritto da Mogol e da Mario Lavezzi per i due artisti emiliani. Da qui, l’omaggio a Lucio Dalla con “Futura” e “Caruso”, particolarmente apprezzati dal pubblico.

Dopo è stata la volta di “Evviva”, successo recente di Morandi, partorito dal sodalizio con Jovanotti. Un assolo di chitarra elettrica di Luca Colombo, ha dato il via a “Un Mondo d’amore” che ha coinvolto ulteriormente il pubblico; dicasi lo stesso di “Bella signora” durante la quale l’artista è sceso in platea, scatenando la gioia dei tantissimi fan accorsi all’Arena del Mare.

Dopo aver parlato dei suoi ricordi legati alla Calabria, della sua amicizia con l’indimenticabile Mino Reitano e della “colonna d’oro” donatogli dall’amico e orafo crotonese Michele Affidato, Gianni Morandi ha congedato l’orchestra e si è donato al pubblico in un medley di suoi vecchi successi eseguito con la chitarra classica. Emozionante l’esecuzione di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” con il successivo innesto della band nella seconda parte. Dopo aver cantato “Apri tutte le porte”, brano portato a Sanremo lo scorso anno, “l’eterno ragazzo” ha eseguito con l’altra sua corista Alessandra Kidra “Grazie perchè”.

Non ha potuto non cantare “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, suo primo indimenticabile successo insieme ad altri brani come “Scende la pioggia”, “Belinda”, “Andavo a cento all’ora”, “Uno su mille ce la fa”. Quest’ultima, eseguita sempre con un filo di emozione.

Termina la serata con “Si può dare di più” e bis come “Banane e lampone” e “Evviva”, con la quale ha salutato il pubblico gremito e caloroso.

Un grande successo in termini di numeri, nonostante il prezzo esoso del biglietto (da 53 a 92€).

Felice della serata anche il Sindaco Maria Grazia Vittimberga che ha dichiarato: “Gianni è stato e continua ad essere un’icona della musica italiana per tutti noi, siamo davvero felici di essere riusciti a portarlo qui, non era facile e per questo ringraziamo anche l’agenzia di Gianluigi Fabiano”.