Giappone, nave scomparsa nel tifone: 42 dispersi

Le ricerche sono partite al segnale di pericolo diffuso dalla nave, nel Mar cinese orientale, a circa 200 km dall’isola giapponese di Amami Oshima, a Sud-Ovest dell’arcipelago.

Una nave cargo battente bandiera panamense, con a bordo 43 persone e circa 6.000 capi di bestiame, è stata travolta da un tifone Mar Cinese orientale, a largo della costa meridionale del Giappone. Un unico superstite è stato per ora tratto in salvo dalla Guardia costiera giapponese, mentre si riducono le speranze per il resto dell’equipaggio. La nave si è ribaltata dopo essere stata investita dalla violenza delle onde in seguito allo stallo di un motore, ha raccontato l’ufficiale 45enne di nazionalità filippina trovato alla deriva dopo un giorno e mezzo in mare, e la cui storia non lascia intravedere un lieto fine per il resto dell’equipaggio. L’area dell’Oceano Pacifico era in quel momento battuta dal tifone Maysak, equivalente ad un uragano di categoria 4, con raffiche di vento superiori ai 200 chilometri orari. Le operazioni di ricerca coinvolgono aerei, navi pattuglia e sommozzatori, in una lotta contro il tempo che anticipa l’arrivo di un secondo uragano, considerato dai meteorologi di proporzioni ancora più devastanti.