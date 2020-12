Giocattolo sospeso: consegna sociale a domicilio a cura dei rider di Ambrogio

La piattaforma di delivery Ambrogio prende il via con un’iniziativa all’insegna della solidarietà. Il marchio di consegne a domicilio ideato da Pasquale Corvino e Marco Urso inizierà ufficialmente il suo lavoro nel mese di gennaio 2021.

“Prima però -spiega Corvino- c’è tutto il tempo di occuparsi di una importante iniziativa di solidarietà ideata da Palazzo San Giacomo, dall’assessorato di Alessandra Clemente. Daremo il nostro contributo a “Giocattolo Sospeso” che in questo periodo natalizio prende il via. In pratica chi si reca ad acquistare giocattoli nei negozi che aderiscono all’iniziativa ne potranno lasciare un altro per un bambino bisognoso. Proprio proprio come avviene per il caffè. Sarà poi il negozio stesso a comunicarci dove recapitarlo ed a questo punto entreranno in scena i nostri rider che lo porteranno gratuitamente a destinazione”.

Il modo migliore per cominciare un percorso diventato indispensabile in quest’anno difficile che ha reso indispensabile il servizio dei rider.

Ambrogio presenta la sua piattaforma di consegne a domicilio a gennaio, le strutture interessate potranno usufruirne stipulando un abbonamento mensile, ottenuto il quale potranno poi inviare la merce direttamente al domicilio dei clienti.

