Giugliano ,+Campania in Europa: in diretta social per sottoscrivere “patto di lealtà ” coi cittadini

Napoli. In diretta con i cittadini per ascoltarli e rispondere alle loro domande, ma soprattutto per sottoscrivere “patto di lealtà ” coi cittadini.

È l’iniziativa di Angela Giugliano, candidata alle elezioni Regionali nella lista +Campania in Europa. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 27 alle ore 18, sulla pagina ufficiale su Facebook della candidata (https://www.facebook.com/angela.giugliano.candidata/)

“Ascoltare il territorio e stringere con i cittadini un patto di lealtà”, commenta la Giugliano, “è il mio impegno concreto. Insieme vinceremo la sfida”.