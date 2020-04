Gran Bretagna, parlamentari alle prese con lo smart working

Smart working, con connessione da casa e dress code consono alla loro tipologia di lavoro. Ecco a cosa andranno incontro i politici della Gran Bretagna nelle prossime settimane, in cui saranno chiamati a prendere importanti decisioni per la propria nazione lavorando però da casa.

Sia chiaro, un numero limitato di parlamentari potrà presenziare a rotazione in aula, ma la maggior parte seguirà le sessioni in video-conferenza tramite la piattaforma Zoom, il tutto diretto dello speaker, sir Lindsay Hoyle.

Proprio sir Lindsay Hoyle, in un suo primo intervento l’altro giorno, ha detto che le regole e le buone maniere della Camera verranno estese al parlamento virtuale. con le principale raccomandazioni che riguardavano soprattutto l’abbigliamento, che dev’essere serio e formale come richiesto in aula.