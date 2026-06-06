Gran finale per la rassegna “Murolo e…” con Patrizia Lopez

Al MU – Museo Casa Murolo lo scorso 23 maggio si è tenuto un appuntamento della rassegna musicale “Murolo e…”, che ha regalato al pubblico un’atmosfera di pura magia. Protagonista assoluto è stato il cantautore Gnut, che ha presentato il suo ultimo album Dduje paravise (Squilibri Editore): un viaggio profondo nella canzone napoletana arricchito da due brani inediti.

L’album, che vede al fianco di Gnut il talento dell’organettista Alessandro D’Alessandro, vanta due ospiti d’eccezione come Enzo Gragnaniello e Tosca. La cantante romana recentemente ha pubblicato il brano Tutt”e sere, composto proprio da Gnut.

Sabato 6 giugno, alle ore 18:30, sempre al MU – Museo Casa Murolo, per il sesto e ultimo appuntamento della rassegna si celebra l’incredibile legame tra la California e Napoli attraverso gli occhi e la voce di Patrizia Lopez.

Cantautrice e chitarrista di origine californiana, Patrizia Lopez rappresenta una delle interpreti più originali e poetiche della canzone napoletana. La sua è una storia d’amore viscerale con la città, iniziata nel lontano 1969: arrivata a Napoli per la prima volta, ne rimase talmente folgorata da decidere di trasferirsi definitivamente all’ombra del Vesuvio.

Durante l’incontro, l’artista presenta il suo album Solatia, un lavoro intimo in cui reinterpreta, con il suo stile unico e contaminato, i classici napoletani più significativi della sua vita e della sua lunghissima carriera partenopea.

La rassegna, nata da un’idea di Mario Coppeto, presidente della Fondazione Roberto Murolo, e con la direzione artistica di Mimmo Matania, rappresenta un vero e proprio viaggio nel cuore della canzone napoletana tra passato e futuro. Il format di ogni appuntamento prevede la visita guidata negli ambienti storici della Casa Museo, il talk esclusivo e intimo con gli artisti e la performance live acustica in un’atmosfera intima e conviviale.

biglietto 10€

info e prenotazione obbligatoria info@casamuseomurolo.it