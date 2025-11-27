Gran Premio Maria Malibran – Città di Napoli per Andrea Bocelli

Si concluderà domani, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 12 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la decima edizione del Concorso Lirico Internazionale “Maria Malibran”, che quest’anno ha registrato oltre cento partecipanti nelle sezioni dedicate al canto lirico, ai ruoli d’opera, alle esecuzioni barocche e alla canzone napoletana.

Per la prima volta il concorso, promosso dall’Associazione Maria Malibran sotto la guida del soprano Raffaella Ambrosino, si è svolto a Napoli, richiamando giovani talenti provenienti da diversi Paesi. I vincitori riceveranno un’opera d’arte realizzata per l’occasione dal professor Carlo Ciavolino, già presidente dell’Associazione Lirica Italiana “Enrico Caruso”.

L’edizione napoletana ha introdotto anche il Gran Premio Maria Malibran – Città di Napoli, che sarà conferito al presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e – a distanza – al tenore Andrea Bocelli, impegnato all’estero ma presente con una lettera di ringraziamento che sarà letta durante la cerimonia.

La giornata finale segnerà la conclusione di una settimana ricca di musica e partecipazione, che conferma la vitalità della lirica e la capacità di Napoli di accogliere e valorizzare le eccellenze internazionali.