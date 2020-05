Grande incendio al molo di San Francisco: distrutta parte del famoso Pier 45

Un grande incendio si è sviluppato poco prima dell’alba al Pier 45 di San Francisco.

Le prime fiamme sono state segnalate intorno alle 4 del mattino (le 13 in Italia) sul molo, che è una destinazione molto popolare tra i turisti e gli abitanti di San Francisco. La situazione si è evoluta rapidamente da un solo focolaio a quattro: le fiamme dell’incendio si sono alzate per una decina di metri, mentre ondate di fumo nero hanno avvolto il lungomare. Sono intervenuti 150 vigili del fuoco con 50 camion e altre attrezzature, e i pochi presenti – perlopiù lavoratori nella ristorazione o nell’industria del pesce – sono stati evacuati. È andato distrutto un magazzino per la lavorazione e lo stoccaggio del pesce al Fisherman’s Wharf, dove vengono allevati anche granchi, un piatto popolare da gustare nei ristoranti sul molo di San Francisco. Gravemente colpiti anche gli uffici della Red and White Fleet, una società di tour della Baia. La maggior parte delle attrazione turistiche e dei locali, però, non ha subito danni: è intatta la nave SS Jeremiah O’Brien, una delle pochissime imbarcazioni della seconda guerra mondiale ancora esistenti, che oggi è un museo. Salvo anche il Musée Mécanique, con i suoi storici giochi arcade. Non si segnalano vittime.