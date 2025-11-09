Grande partecipazione per la Race for the cure. Di corsa per salute e prevenzione

Il Vomero si è tinto di rosa: 1000 persone circa in piazza a sostegno delle Donne in Rosa.

L’ultima giornata della Race For The Cure in Campania si è conclusa con una grande partecipazione di persone che hanno preso parte all’evento anche sotto la pioggia: presente anche l’VIII Reggimento della Fanfara della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, che ha aperto la passeggiata sportiva simbolo della lotta ai tumori del seno.

Al termine della passeggiata, tutti in Piazza degli Artisti a danzare con il sole e il risveglio muscolare a cura dei coach Emilia Sambiase, Mario Sansoni e Lina Candela. La mattinata si è conclusa con le 20 Donne in Rosa del progetto “Con tutto l’amore che posso” di terapie integrate realizzate da Komen, che hanno cantato la canzone “Femmena so’ femmena” di Marco Francini, accompagnate alla chitarra dal maestro e con l’esibizione di polesilk in piazza con Mariagrazia Manzo. Ci sono stati dei momenti toccanti come la dedica a Riccardo Imperiali di Francavilla della Race 2025 da parte della figlia Marzia e di Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia, che per l’occasione ha voluto essere presente per la tappa conclusiva della Race Campana. Infine, il volo dei palloncini rosa, simbolo della liberazione dal male del secolo.

Durante i tre giorni della Race è stato possibile effettuare oltre 100 screening al seno gratuiti, e tante altre visite e consulenze tutte gratuite, realizzate da Komen Comitato Campania in collaborazione con l’ASL NA 1 Centro. Intensa è stata anche la partecipazione alle tante attività sportive e ai Talk di sensibilizzazione dedicati alle scuole.

Presenti alla manifestazione di chiusura: Marzia Imperiali di Francavilla Presidente Komen Comitato Campania, Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli, Clementina Cozzolino, Presidente V Municipalità e assesori Gaetano Gubitosa, Direttore Generale e Maria Corvino rispettivamente Direttore Generale e Direttore Sanitario della ASL Napoli 1 Centro, Marcella Montemarano, Direttore UOSD Diagnostica e Interventistica Senologica Asl Napoli 1 Centro, Raffaele Iandolo Direttore Responsabile del Distretto Sanitario di Base 27, Antonio Marano Direttore della UOC Chirurgia Senologica dell’Ospedale del Mare e tutto il personale medico e infermieristico della ASL.Napoli 1 Centro impegnato nello screening.