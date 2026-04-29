Grande successo per la terza edizione di Futuriamo, l’evento principale dedicato all’orientamento scolastico e professionale

Si è conclusa con grande successo a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, la terza edizione di Futuriamo, il principale evento dedicato all’orientamento scolastico e professionale, al lavoro giovanile e al futuro delle nuove generazioni.

L’iniziativa si conferma tra le più importanti del territorio campano per il dialogo tra scuole, università e imprese, rafforzando il legame tra formazione e mondo del lavoro.

La manifestazione ha registrato risultati significativi:

10.000 partecipanti complessivi

Oltre 30 istituti scolastici coinvolti

Più di 50 aziende presenti

5 università partecipanti

Questi dati confermano la crescita costante del progetto e il suo forte radicamento nel territorio di Napoli e della Campania.

Orientamento scolastico e formazione: un percorso che parte dalle scuole

Futuriamo non è solo un evento, ma un percorso strutturato di orientamento per studenti. Da settembre a febbraio, il progetto entra nelle scuole con attività pratiche, laboratori e incontri dedicati, aiutando i giovani a sviluppare maggiore consapevolezza nelle scelte formative e professionali.

L’evento di Napoli rappresenta la fase conclusiva di questo percorso di orientamento.

Incontro tra giovani, aziende e opportunità di lavoro

Durante la manifestazione, studenti e giovani hanno potuto incontrare direttamente aziende, sostenere colloqui e confrontarsi con professionisti di diversi settori.

Un’occasione concreta di orientamento al lavoro, networking e valorizzazione delle competenze, che ha permesso alle imprese di intercettare nuovi talenti.

Competenze, lavoro e territorio: il tema del mismatch

Al centro del confronto il tema delle competenze professionali e del loro allineamento con il mercato del lavoro.

È emersa con chiarezza la problematica del mismatch tra formazione scolastica e richiesta delle imprese, ma anche la presenza di modelli virtuosi di collaborazione tra scuole, enti formativi e aziende.

L’obiettivo di Futuriamo è proprio quello di rafforzare questo dialogo, valorizzando le competenze locali e le opportunità occupazionali sul territorio campano.

Futuriamo: un progetto in crescita per il futuro dei giovani

La terza edizione conferma Futuriamo come un progetto in forte espansione, capace di creare una rete stabile tra scuola, università, imprese e istituzioni.

La prossima edizione punterà a coinvolgere un numero ancora maggiore di studenti, aziende e realtà istituzionali, consolidando il ruolo dell’iniziativa come punto di riferimento per l’orientamento giovanile e il futuro professionale dei giovani in Campania.

Email: info@futuriamo.it

Telefono: 081 18653395

Sito web: www.futuriamo.it