Groppi d’amore nella scuraglia: al Nostos la forza di una lingua primitiva

Il palcoscenico del Nostos Teatro di Aversa si prepara a ospitare uno spettacolo molto originale nel panorama contemporaneo: “Groppi d’amore nella scuraglia“. Domenica 22 marzo, alle ore 19:00, Silvio Barbiero (Premio Miglior Attore al Fringe Roma 2014) darà corpo e voce alla scrittura di Tiziano Scarpa.

Prodotto da MAT Mare Alto Teatro APS, lo spettacolo racconta la saga comica e struggente di Scatorchio, un antieroe che si muove in un immaginario paesino del centro-sud Italia.

Per fare dispetto al suo rivale in amore e conquistare la bella Sirocchia, Scatorchio arriva ad aiutare il sindaco nel folle progetto di trasformare il paese in una discarica di rifiuti.

Ciò che rende l’opera unica è la lingua: un idioma inventato, primitivo e viscerale, capace di riempire una scena volutamente nuda. È la parola stessa a farsi paesaggio, a evocare i groppi (i nodi) d’amore e di rabbia di un uomo di fronte allo scacco della vita e ai guasti di un universo degradato.

“Si ride di questo solitario eroe naif, così come si sorride in modo amaro della nostra coscienza,”spiegano le note di regia. “Groppi d’amore è una riflessione profonda sulla nostra umanità, resa attraverso una lingua che scava dentro, commuove e diverte con una forza creaturale rara“.

Con la regia di Marco Caldiron, la performance di Silvio Barbiero trasforma il testo di Scarpa in un’educazione sentimentale poetica e severa.

Le musiche di Debora Petrina e Sergio Marchesini, unite ai costumi di Lauretta Salvagnin, creano un’atmosfera sospesa tra il mito e la realtà cruda della provincia italiana.

Domenica 22 marzo ore 19

GROPPI D’AMORE NELLA SCURAGLIA

di Tiziano Scarpa

con Silvio Barbiero

regia Marco Caldiron

costumi Lauretta Salvagnin

musiche Debora Petrina, Sergio Marchesini

produzione MAT Mare Alto Teatro APS

Premio miglior attore Fringe Roma 2014

Informazioni e Prenotazioni

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