“GuFatti”: il nuovo programma dei The Cerebros su Anita TV

Dopo il successo dell’ultimo video di satira dedicato all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, che ha raggiunto circa 10 milioni di visualizzazioni sui social, i The Cerebros tornano in TV con “GuFatti”, un format che loro stessi definiscono “bestiale”!

“GuFatti” è un programma di intrattenimento e attualità che affronta settimanalmente i fatti più curiosi, interessanti, divertenti o virali in tema di ecologia, natura, ambiente e animali. Il tutto arricchito dai commenti dissacranti della rete, dagli interventi degli ospiti e soprattutto dall’energia esplosiva dei tre conduttori: Berardino Iacovone, Gianmarco Esposito e Camilla Mastrangeli, meglio noti come i The Cerebros.

L’appuntamento con “GuFatti” partirà dal 10 febbraio, in onda ogni lunedì alle 21:30 su Anita TV (canale 88 del DTT).

Un format ironico e fuori dagli schemi

Berardino Iacovone, frontman della trasmissione, spiega così il titolo del programma:

“Il programma è bestiale perché fa ridere a bestia, perché è condotto da tre bestioline come noi e perché è in onda su Anita TV, una rete dedicata agli amanti degli animali. Tratteremo molte notizie legate al mondo della natura e dell’ambiente, sempre con il nostro stile irriverente. E il nome ‘GuFatti’? Beh, diciamo che ci vediamo un po’ come tre gufetti che raccontano i fatti della settimana con ironia e satira.”

Gianmarco Esposito, noto per il suo ruolo di “disturbatore”, aggiunge:

“Il mio compito è portare quel tocco di follia e imprevedibilità che tiene tutti in tensione! Guardare la paura negli occhi dei miei colleghi per quello che potrei dire, non ha prezzo!”

Per Camilla Mastrangeli, alla sua prima esperienza televisiva, il segreto del successo sarà:

“Essere semplicemente noi stessi. Le nostre personalità si compensano e si amalgamano perfettamente, creando una conduzione fresca e innovativa che unisce satira, ironia e momenti di riflessione.”

Un fenomeno social che sbarca in TV

Il collettivo artistico The Cerebros, attivo dal 2017, ha già ottenuto oltre 200 milioni di visualizzazioni grazie a video cult come “Gomorra ai tempi del Coronavirus”, “Gomorra ai tempi di Mare Fuori” e “Covid Jouer”. Con “GuFatti”, il trio porta il suo stile unico e irriverente sul piccolo schermo, pronto a conquistare anche il pubblico televisivo.