Hanna Moore Milano: anteprima campana prima della fashion week milanese

“BE UP TOMORROW IS NOW”: questo il titolo della collezione SS2021 di Hanna Moore Milano, il giovane brand di moda di Gianfranco Unione che verrà presentato in anteprima a Napoli domani 30 giugno nel corso di un Fashion Event che si terrà sulla terrazza del Sohara Luxury Beach Club di Licola Mare.

La serata, promossa ed organizzata dalla Gianfranco Unione Management con la direzione artistica di Luciano Carino –HM Make Up Italy, sarà condotta da Gaetano Gaudiero e vedrà la partecipazione di ospiti come Pablito Rossi, indimenticabile protagonista dei mondiali di Spagna “82, Lorenzo Crea Direttore Gt Channel e Retenews24, il Soul Food Vocalist trio, il soprano Juila Burduli, il comico Paolo Rossi.

In passerella il brand Hanna Moore Milano proporrà in cinque uscite i capi base ed il beach wear SS2021 realizzati dalla designer Rosaria Ottaiano, arricchiti da una capsule di gioielli Silver di Tiziana Peruggi totalmente eco-sostenibile, Hanna Moore Milano Jeans, creata dalla designer Ceres Ramos, le calzature Luxury Shoes disegnate dal designer Giovanni Farriciello, Hanna Moore Milano Beauty che vede come testimonial la bella Miriam Carino sulle “note profumate” della Sweet Life di Hanna Moore Milano Parfum, riecheggianti la “Dolce Vita”, la linea oil the parfum ideale per la donna che ama emozionare. Ed ancora, Miriam Carino presenterà la Summer Beauty Bag contenente una serie di prodotti ideali per un perfetto e luminoso make up per l’estate. Il total look della Collezione SS2021 Hanna Moore Milano sarà successivamente presente alla Milano Digital Fashion Week il prossimo 14/17 luglio creato da Carlo Capasa per la Camera Nazionale della Moda Italiana, con il coinvolgimento di aziende esponenti dell’Italian Fashion Universe ed organizzato in modo virtuale, incentrato sull’immagine, sui contenuti multimediali e su contributi webinar e workshop. L’obiettivo della CNMI è in particolare quello di costruire una proposta inclusiva dei grandi brand del Made in Italy e al tempo stesso supportare la nuova generazione di designer. A seguire una prelibata cena ispirata ai sapori partenopei confezionata dallo staff culinario del Sohara Luxury Beach, mentre lo chef stellato Daniele Unione presenterà un piatto dedicato ad Hanna Moore Milano denominato “La Dolce Vita”. Dulcis in fundo: una” dolcezza” creata dal cake designer Luigi Avallone che verrà servita agli ospiti in monoporzione accompagnata dai vini della Penisola Sorrentina.