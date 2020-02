Harvey Weinstein condannato per violenza sessuale e stupro

Il produttore rischia fino a 25 anni di carcere.

Harvey Weinstein è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale e stupro al processo di New York.

“E’ un nuovo giorno per le coraggiose donne che hanno denunciato Weinstein. Abbiamo un debito di riconoscenza nei vostri confronti”, ha commentato dopo il verdetto il procuratore di New York Cyrus Vance Jr. che aveva dato luce verde al processo dopo una serie di “false partenze”. Cinque giorni in camera di consiglio sono bastati alla giuria a raggiungere l’unanimità.

Harvey Weinstein è stato riconosciuto colpevole per due capi d’accusa su cinque totali che gli erano stati contestati. Dei tre verdetti di non colpevolezza, due riguardavano l’accusa più grave, aggressione sessuale predatoria, che comportava una possibile condanna dell’ex produttore all’ergastolo. La giuria di 5 donne e 7 uomini è stata chiamata a esprimersi sul caso simbolo del movimento #MeToo e in particolare su due delle 80 accuse di violenze e molestie mosse al produttore di Hollywood. Solo due, infatti, hanno portato all’apertura di un processo penale a New York, anche se altre testimonianze sono state presentate come prove. Il produttore 67enne si è sempre proclamato innocente su tutti i cinque capi d’accusa, tra cui quelli di stupro e aggressione sessuale.

L’ex boss della Miramax, era in aula alla lettura del verdetto, dopo di che è stato preso in consegna dalla polizia e trasferito fuori dall’aula in manette. A dispetto della richiesta dei suoi legali, che avevano invocato il suo malfermo stato di salute e la buona condotta nelle settimane del processo, Weinstein aspetterà in prigione la sentenza che il giudice Jason Burke ha fissato per l’11 marzo.