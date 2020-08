I cocktail più richiesti dell’estate 2020

Quest’anno i bar tender italiani si sono fatti ispirare dalle drink liste made in America. I cocktail più richiesti quest’estate, infatti, sono molto diversi dal solito.

Vediamo quali sono i suggerimenti che ci arrivano direttamente dal Sud America.

Paloma

Dopo il Margarita, il Paloma è il drink più associato al Messico. Ovviamente anche questo cocktail è a base di tequila: ce ne vogliono 60 ml mischiati con un cucchiaio a 15 ml di succo di lime e 10 ml di sciroppo di agave. In un secondo momento basta aggiungere 120 ml di soda al pompelmo e servire in un bicchiere guarnito di sale ai bordi e spicchio di lime: ed ecco pronto un viaggio intercontinentale diretto alla terra dell’allegria.

Paloma Wild & Ginger

Il cocktail Paloma Wild & Ginger Ci spostiamo ora negli Stati Uniti, produttori di whiskey d’eccellenza che è alla base del cocktail Wild & Ginger. Questo drink dal sapore deciso e tipicamente nordamericano è un altro dei più richiesti dell’estate 2020: per miscelarlo occorrono 50 ml di whiskey e due dash di aromatic bitter, da versare in un bicchiere pieno di ghiaccio. Completare con ginger ale e servire con una fetta di arancia.

Hurricane

Sempre dagli Stati Uniti, precisamente da New Orleans, arriva un altro drink che sta prendendo sempre più piede in Italia: si tratta dell’Hurricane, un cocktail energico che si ottiene shakerando 6 cl di rum bianco, 6 cl di rum scuro, 6 cl di succo d’arancia, 3 cl di succo di lime, 3 cl di sciroppo al passion fruit e un cucchiaio di granatina. L’Hurricane va servito tassativamente in un calice a tulipano pieno di ghiaccio e guarnito con una ciliegia e fetta di limone o di arancia.

Batida de Coco

La miscela è infatti a base di latte di cocco frullato, cachaça (l’acquavite ottenuta dalla distillazione dello zucchero di canna) e un cucchiaio di zucchero. Sulle spiagge di Rio de Janeiro viene servito all’interno di un mezzo cocco aperto, ma in assenza di questo frutto è sufficiente un calice. Il cocktail Batida de coco Mango Cooler Chiudiamo la nostra lista con un drink caraibico, il Mango Cooler. In questo caso occorre miscelare 9 cl di succo di mango, 4,5 cl di vodka, 4,5 cl di succo di arancia e 1,5 cl di succo di lime, da servire in un bicchiere cilindrico e pieno di ghiaccio, meglio se decorato con una fettina di mango.