I criteri dell’OMS per ripartire dopo il lockdown

L’OMS ha aggiornato il suo Strategic Preparedness and Response Plan, inserendo sei principi di base che devono essere soddisfatti prima di alleggerire il distanziamento sociale.

1. Prima di riaprire, ogni Paese deve essere arrivato a una situazione in cui la diffusione dell’infezione sia a basso livello, o rientri quanto meno in una dimensione controllabile.

2. Capacità di somministrare test degli antigeni (le parti della superficie del SARS-CoV-2 riconosciute come pericolose dall’organismo) o test degli anticorpi a chiunque ne presenti la necessità, e non solamente ai casi più gravi che arrivano negli ospedali.

3. Prima di pensare a una riapertura è necessario essere in grado di proteggere i contesti ad alto rischio come le case di riposo, in ogni Paese.

4. L’economia non può ripartire a scapito di vite umane: in ogni luogo di lavoro, dalle fabbriche alle aule scolastiche, occorre mettere in pratica le regole di distanziamento sociale.

5. Intensificare la sorveglianza nelle zone calde come gli aeroporti, per individuare e isolare eventuali nuovi positivi.

6. Per allentare il lockdown è indispensabile la collaborazione di tutti e per ottenerla non si può fare appello soltanto al buon senso dei cittadini: è necessaria una comunicazione istituzionale chiara e univoca, che tenga le comunità aggiornate sullo stato dell’epidemia e le aiuti a conformarsi a una nuova normalità.