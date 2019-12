I fondatori delle Sardine: “Italia in rivolta, non saremo un partito”

“In 30 giorni si sono riempite 92 piazze in tutta Italia, a cui si sono aggiunte 24 piazze estere, europee e statunitensi”, “L’Italia è nel mezzo di una rivolta popolare pacifica che non ha precedenti negli ultimi decenni.” Ma le sardine non diventeranno un partito, “la forma stessa di un partito sarebbe un oltraggio a ciò che è stato e che potrebbe essere.

Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori, Giulia Trappoloni sono i fondatori del movimento delle sardine che sta investendo l’Italia e non solo. In un mese la loro forza ha riempito 92 piazze italiane e 24 estere, portatori delle “voglia di nuotare” degli italiani. “Le sardine non esistono, non sono mai esistite. Sono state solo un pretesto. Potevano essere storioni, salmoni o stambecchi. La verità è che la pentola era pronta per scoppiare. Poteva farlo e lasciare tutti scottati. Per fortuna le sardine le hanno permesso semplicemente di fischiare”.

“Circa mezzo milione di persone sono uscite di casa, al freddo e sotto la pioggia, per dire che la loro idea di società non rispecchiava per nulla quella presentata dall’attuale destra italiana”. Così scrivono i fondatori delle sardine in un lettera a Repubblica.