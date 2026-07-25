Sabato 8 agosto alle ore 21.00, al Maschio Angioino debutta la prima nazionale de I sequestrati di Altona, uno dei capolavori più intensi e dibattuti della drammaturgia del Novecento firmato da Jean-Paul Sartre.

Il grande teatro di impegno civile fa il suo ritorno nell’estate partenopea con questo appuntamento imperdibile.

L’iniziativa, di altissimo profilo artistico, è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della prestigiosa rassegna Estate a Napoli 2026 – «Teatro e danza al Castello» / «Arene cinematografiche estive».

L’evento trasforma uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio scenico vibrante, dove i temi della memoria, del rimorso, del potere e della responsabilità etica si intrecciano in un dialogo serrato e di straordinaria attualità.

La messa in scena porta la firma del regista Riccardo De Luca, che guida un cast d’eccezione composto dagli attori Riccardo Festa, Annalisa Renzulli, Riccardo De Luca, Salvatore Veneruso, Serena Cino e Michele Romano.

Insieme daranno vita a un allestimento viscerale e immersivo, pensato per abbattere la quarta parete e coinvolgere lo spettatore fin dai primi minuti.

«I sequestrati di Altona – evidenzia Riccardo De Luca – è un’opera che parla del Novecento, ma soprattutto del nostro presente.

Sartre ci mette davanti a una domanda che continua a inquietarci: è davvero possibile sottrarsi alla responsabilità delle proprie azioni?»

La vicenda si colloca quindici anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale.

Al centro del dramma c’è Franz von Gerlach, ex ufficiale della Wehrmacht, che vive recluso in un’autoesilio volontario nella torre della dimora di famiglia.

Convinto che la guerra non sia mai finita, Franz rifiuta il mondo reale per sfuggire al peso dei crimini commessi.

Intorno a lui ruotano le figure complesse della famiglia Gerlach: il padre Albrecht, cinico e potente armatore; il fratello Werner; la sorella Leni, protettiva e manipolatrice; e la cognata Johanna, la cui incrollabile integrità morale romperà le finzioni di casa Gerlach.

Con uno spazio scenico dinamico, privo di pareti divisorie, lo spettacolo si preannuncia come uno degli eventi di punta della stagione culturale estiva promossa dal Comune di Napoli,

offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza teatrale di rara potenza intellettuale ed emotiva.