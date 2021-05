I vari volti della fedeltà. Il nostro sguardo da Camera con vista

La quarta tappa del viaggio in compagnia dei libri con Camera con vista è dedicata ai diversi volti della fedeltà. A se stessi, alle proprie idee, alla propia essenza più autentica. Ma anche ad un compagno/a di vita e a una comunità di appartenenza, per esserne accettati, per essere considerati adeguati, “giusti” e utili. Cosa succede quando questi due tipi di fedeltà, quella dovuta a noi stessi e quella rivolta, in vario modo, all’esterno, entrano in conflitto, creando uno stato di dissonanza emotiva e cognitiva? A voi la risposta attraverso l’ascolto della puntata. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci, a breve, con la nuova puntata, dedicata allo spazio arioso che ci regala la fantasia, come accadeva al piccolo Bastian de La storia infinita, che, rimanendo fedele ai suoi sogni, riusciva alla fine a salvare se stesso ed un mondo intero.

Vi apettiamo su Cultura a colori e sul canale YouTube Sonia Sodano, In replica domani, come ogni lunedì, alle 14 e alle 17 su Radio Onda Music.

Share This: